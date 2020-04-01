«Прожекторперисхилтон» воссоединится в «Вечернем Урганте»

Это произойдет только в одном выпуске 1 апреля. И это не шутка.

1 апреля в передаче «Вечерний Ургант» воссоединятся шоумены «Прожекторперисхилтон»: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гарик Мартиросян и Александр Цекало. Ведущий подключит своих коллег по видеосвязи. Сообщается, что это будет специальный первоапрельский выпуск «ППХ», и это не шутка.

И хотя в той же передаче ожидаются телемосты с писателем Семеном Альтовым, комиком Дмитрием Романовым и юмористом Евгением Петросяном, но легендарного комедийного квартета зрители, судя по комментариям, явно ждут больше.

Напомним, шоу «Прожекторперисхилтон» выходило на Первом канале с мая 2008-го по июнь 2012 года, а потом претерпело перезапуск в 2017-м. Его ведущие не только шутили, но и вполне серьезно обсуждали актуальную информационную повестку недели, а в конце еще и исполняли музыкальный номер.

После закрытия телепрограммы ее герои несколько раз собирались на театральные концерты и приглашали к себе известных личностей. Собственно, «ППХ» — это даже не формат, а, скорее, сам квартет юмористов, поэтому они могут воссоединиться на любой площадке — даже в «Вечернем Урганте» во время карантина.