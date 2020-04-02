«Губа разбита, передний зуб отколот»: Юлия Барановская о Гордоне и программе «Мужское/Женское»

Первый канал празднует юбилей – главной кнопке России исполнилось 25 лет! Телеведущая Юлия Барановская работает на Первом уже шесть лет.

В интервью Teleprogramma.pro звезда рассказала о том, как стала ведущей передачи «Мужское/Женское», об отношениях с Александром Гордоном и о ЧП перед съемками важного выпуска

— На Первом канале я работаю с 2014 года. К моменту кастинга в программу «Мужское/Женское» у меня уже был некоторый опыт на телевидении, но для Первого канала и такого мэтра телевидения, как Александр Гордон, я была, конечно, начинающей и никому неизвестной.

Знакомые меня пугали, что с Гордоном сложно, точно ли я не боюсь, а я искренне не понимала, почему я должна его бояться.

Когда я приехала на пробы, Гордон сидел молча, с не особо приветливым лицом. Тогда я абсолютно искренне ему сказала: «Я понимаю, что вы очень заняты. Вы простите, пожалуйста, что вам придется потратить полчаса своего времени на меня».

Он кивнул, его лицо подобрело и мне уже было совсем не страшно идти на площадку. В конце проб Саша сказал в камеру, обращаясь к руководству: «Решать вам, но я со своей соведущей уже определился».

— И дальше пошло все гладко?

— Не совсем. Первые съемки программы я тоже очень хорошо помню, как сейчас, с кудрями, в красном платье… Н е могла сказать ни слова. На пробах все было отлично, я не стеснялась и не переживала, а в студии что-то произошло: может быть эмоции переполняли, может, переволновалась. В «ухо» редактор просил задать такой вопрос гостю, а я стою, глазами хлопаю и жду чего-то своего.

Когда я после записи первой программы зашла к себе в грим-вагон, там был руководитель дирекции.

— Совсем все плохо? – спросила я его.

— Нет, Юля, у тебя все получится. Уверен!

Он так честно это сказал, что я поверила. И с тех пор у меня не было страхов, я полностью включилась в рабочий процесс и отдалась ему.

— А внештатные ситуации случались?

— Перед началом нового сезона канал готовил масштабную презентацию новых программ и ведущих. Весь день в прямом эфире из разных точек Москвы мы представляли свои проекты. Нам с Сашей Гордоном выпала честь анонсировать программу в 10 утра, с крыши гостиницы «Ритц», с видом на Кремль.

Это был важный день! Но черт меня дернул накануне поехать к подруге, лучше бы спать пораньше легла. (Смеется) Я собиралась домой, как вдруг споткнулась и со всего размаха врезалась лицом в стеклянную дверь. Губа разбита, передний зуб отколот.

На часах половина первого ночи, а наутро у меня самый важный эфир в моей новой телевизионной жизни! Каким-то чудом мой директор экстренно нашел стоматолога и зуб успели восстановить. Но встряску я себе устроила… Стоит ли говорить, что прямой эфир тогда прошел отлично и очень спокойно!

— Первому каналу – 25 лет! Как считаете, сильно ли изменился канал с тех пор?

— Как мне кажется, если изменения внутри телеканала и происходили на протяжении этого времени, то только к лучшему. Первый канал всегда следит за изменениями потребностей зрителей и, опираясь на аудиторию, создают новые программы и подпитывают интерес к уже давно известным.

У Первого канала есть определенная магия, ощущение, что ты всегда впереди и все тебя пытаются догнать, даже заграницей все знают его, потому что Первый канал — всегда и во всем Первый, и в этом плане за 25 лет вещания ничего не изменилось.