«Я занимался саморазрушением»: Кушанашвили имел проблемы с наркотиками

По словам телеведущего, сказанным в студии программы «Судьба человека» , он был на волосок от смерти.

Телеведущий Отар Кушанашвили в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» признался, что имел проблемы с наркотиками. Вовремя остановился он, по собственному признанию, каким-то чудом.

«В это втягиваешься незаметно. Ты быстро становишься как ничтожество. Проблемы начались, когда жил с Ириной, мамой моей дочери Элины. Я занимался саморазрушением. Хочу принести извинение Ирине за свое тогдашнее поведение. В моей жизни тогда на первом месте были алкоголь и транквилизаторы. Я был на волосок от кончины. Я ненавидел себя. Но я продолжал употреблять, хотя и знал, что это плохо кончится».

Отар Кушанашвили

Как отметил телеведущий, дошло до того, что он стал бить Ирину. Ему совестно до сих пор за свое поведение.

«Я был на грани самоистребления. Дня сейчас не проходит, чтобы не вспоминал об этом. Я однажды подумал: «Что я делаю? Зачем я все спускаю в унитаз?» Я снимал квартиру в Мытищах с наркоманской братией. Утром я ушел от них. Ушел буквально по стенке и начал новую жизнь», — признался Отар Кушанашвили.