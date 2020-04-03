Участница «Солдаток» Яна Заиченко: «В армии и вредничать буду, и «делать всем мозги»

На ТНТ продолжается необычное реалити «Солдатки». Это шоу про девушек, которые осознанно пошли в армию и теперь вынуждены там выживать. Участницам проекта предстоит научиться военной дисциплине и построить дружеские отношения между собой.

Журналисты Teleprogramma.pro пообщались с Яной Заиченко. Кстати, в кулуарах ее называют Ольгой Бузовой. Девушка очень похожа на телеведущую внешне но, как она рассказывает, ей неприятно, когда их сравнивают.

— Ты похожа на Ольгу Бузову. Тебе об этом часто говорят?

— Да, мне очень часто это говорят. Отношусь по-разному, в зависимости от настроения. Вообще я не хотела бы, чтобы меня с кем-то сравнивали. Я такая, какая есть — другая — и внешне и внутренне.

Если говорить об Ольге Бузовой, как об артистке, но она, конечно, молодец. Но мне кажется, у нее нет какой-то сверхзадачи. Думаю, что при ее возможностях она могла бы делать что-то более полезное.

— Что, например ты бы делала, обладая ее ресурсами?

— Я бы изменила тексты песен, привлекла бы молодых и интересных поэтов. И вместо дискотечной музыки делала бы более интеллектуальную. И в ее клипах нет изюминки. Все, как у всех…

— А сама ты чем занимаешься?

— Я артист мюзикла, поэтому занимаюсь всем, что связано с творчеством: танцами, музыкой, пою и преподаю детям. Мне доставляет это удовольствие, а к тому же еще и приносит деньги. Поэтому я счастлива, что занимаюсь тем, что мне нравится.

— А зачем тебе нужно было шоу «Солдатки»? Как узнала о кастинге?

— Объявление о кастинге я нашла в массе общих объявлений в интернете. По распорядку дня у меня есть время, когда я отправляю свое резюме или информацию о себе в те места, где могу быть нужной.

Я решила записать видеообращение, хотя не надеялась на успех. Этот проект мне интересен, потому что я всегда соревнуюсь с мужчинами. И здесь я могу наравне с мужчинами показать, на что способна.

— Вокруг тебя в армии будут одни мужчины. Ты будешь пользоваться какими-то женскими хитростями на проекте?

— Конечно. Буду делать прически, себя показывать лучше всех. Но в армии и вредничать буду, и «делать всем мозги».

— Как собираешься выделиться в коллективе?

— Я буду лидером, либо подругой лидера. То есть если будет вторая девушка лидер в коллективе, то с ней я буду дружить. Но если надо, то буду бороться за лидерство. В принципе, могу и подраться, хотя я не сильная физически, я боюсь девочек. В драки точно не лезу первая.

— Тебе будет комфортно находиться 24/7 в коллективе, когда почти не будет времени на себя, свои мысли?

— Да, мне это абсолютно комфортно, я привыкла находиться в коллективе.

— Без каких трех вещей тебе будет сложно в армии?

Нет таких вещей. Я смогу справиться и так и мужчину привлечь без особых хитростей. Разве что без пинцета будет тяжело, потому что я терпеть не могу заросшие брови! Да, доспехи часто нужны, но можно и без них.

— А есть ли вредные привычки у тебя?

— Конечно, есть, как и у всех. Но я очень хочу избавиться от них. И уже работаю над собой в этом направлении.

— До проекта у тебя складывались отношения с мужчинами?

— К сожалению, неудачно. У меня очень большие требования к мужчинам. Я всегда ждала предложения уже в начале отношений, но такого, конечно, не происходило. Думаю, это из-за того, что мужчины сейчас несерьезно относятся к девушкам и вообще к браку.

Но все-таки встретить свою любовь и выйти замуж я еще мечтаю. И уверена, что все исполнится.

— А каким он должен быть – мужчина мечты?

— Состоятельный и богатый. Накачанный блондин с голубыми глазами, целеустремленный. Не обязательно романтик, который будет ухаживать. Мне достаточно перевода на карточку, как эквивалент.