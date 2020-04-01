Кушанашвили вспомнил, как обвинил Леонтьева в нетрадиционной ориентации

По признанию телеведущего в студии программы «Судьба человека», ему пришлось сделать нелестный выпад в адрес человека с безупречной репутацией.

Телеведущий Отар Кушанашвили в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как обвинил певца Валерия Леонтьева в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Как отметил телеведущий, пробная программа «Акулы пера» была записана с участием певца Валерия Леонтьева. Продюсер и его коллега Иван Демидов тогда сказал, чтобы он во время эфира придумал что-нибудь такое, чтоб его все запомнили и всех, как он выразился, затошнило.

«Что придумать про человека с безупречной репутацией. Про что сказать и спросить? Но я нашел выход. Я усомнился в его симпатии к дамскому полу».

Отар Кушанашвили



Как отметил Кушанашвили, директор певца Николай Кара пришел в ужас от таких обвинений. Да и сам артист не был готов к такому вопросу. «И тут появился Демидов. Он стал кричать на меня: «Как ты мог? Я чему тебя учил? Это заслуженный артист, а ты ничтожество! Что ты себе позволяешь?» Тогда он пообещал Леонтьеву, что «больше этой мрази артист не увидит». Но как только Леонтьев ушел из студии Демидов сказал мне, что я молодец», — вспомнил Кушанашвили.