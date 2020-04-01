«У меня, что называется, ноги отнялись»: Якубович вспомнил первые съемки «Поля чудес»

По словам телеведущего, он кричал в микрофон так, что звукооператор чуть не оглох.

Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович вспомнил свои первые выпуски программы. Как он отметил, было очень волнительно. К примеру, он кричал в микрофон так, что звукорежиссер чуть не оглох. После этого, он сказал руководству, что у него вряд ли что-то получится и выразил желание уйти.

Леонид Якубович вспомнил, что после тех слов никто не бросился умолять его остаться. Ему сказали, что пройдет «крайняя съемка» и после этого он должен будет сам решить для себя, как действовать дальше.

По признанию телеведущего, через несколько дней он зашел в четвертую студию. Вдруг он услышал, как зрителям говорят, что скоро перед ними появится новая звезда. В тот момент Якубович почувствовал облегчение. Он посчитал, что наконец-то ему нашли замену и от него отстанут.

«После чего неожиданно раздалось: «Вот он перед вами», – и меня вытолкнули. У меня, что называется, ноги отнялись».

Леонид Якубович