Из женщины-вамп – в неухоженную пенсионерку: что покажут в «Модном приговоре» на этой неделе

Неухоженная пенсионерка

Две закадычные подруги придут в «Модный приговор» в среду. Оксана честно рассказала про Наталью: «Ее неадекватный образ и мужененавистнические лозунги отпугивают всех мужчин!».

По ее мнению, из притягательной некогда женщины-вамп Наталья превратилась в неухоженную пенсионерку из восьмидесятых. Ее гардероб делится на две крайности: эпатажные образы для творчества или серая и неприметная одежда для повседневной жизни.

«Да я и так красотка! А мужчин я ненавижу! Они все хитрые жмоты!» — отмахивается Наталья. Героиня убеждена: настоящий мужчина полюбит ее и в неприметной одежде, а потом, если ему надо, переоденет. «Мне не нужен мужчина в дорогущих часах. Главное, чтобы такие часы были у меня!»

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«Лучше ходить в пестрых нарядах с рынка, чем быть серой мышкой»

В четверг героями «Модного приговора» станут мать и сын. Денис Сахаров переживает, что с возрастом его любимая мама из-за своих странных нарядов стала выглядеть неуместно и даже нелепо. Если раньше в ее гардеробе были только короткие юбки и яркие блузы, похожие на рыболовную сеть, то недавно ситуацию усугубило появление вещей, которые сам Денис называет «одежда для бабушек». Ирина не видит в своем образе ничего странного. Ей кажется, что лучше ходить в пестрых нарядах с рынка, чем быть серой мышкой.

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«Ей нужна «шоковая терапия!»

В пятницу в гостях у «Модного приговора» любопытная парочка. Раньше в отношениях Розы Касимовой и ее мачехи Елены Голубевой было немало скандалов. Но сейчас ближе человека у Розы нет. Именно поэтому она крайне обеспокоена тем, что Елене никак не удается справиться с депрессией, в которой та оказалась после смерти самого главного мужчины в их жизни – отца и заботливого, любящего мужа.

Роза считает, что ее мачехе пора жить дальше. Она очень хочет, чтобы Елена, спустя 8 лет после невосполнимой утраты, смогла найти свой стиль в одежде и наконец-то встретила достойного мужчину, который будет ей настоящей опорой. «Модный приговор – это шоковая терапия, которая так нужна Лене и ее гардеробу!» — утверждает обеспокоенная падчерица. Она уверена, что именно модный суд поможет Елене разобраться в себе и в своем стиле, выйти из депрессии и начать жить ярко и насыщенно, не оглядываясь на прошлое.