«Как раз то, чего мне так не хватало»: шоу Елены Степаненко стартует 12 апреля

В гости к юмористке придут Ольга Бузова и Анна Семенович. Программа будет в эфире канала «Россия 1».

Слухи о том, что Елена Степаненко стала ведущей собственного телешоу, официально подтверждены. Канал «Россия 1» анонсировал премьеру передачи на 12 апреля, в 12:10.

Создатели программы отмечают, что зрители наконец-то увидят известную юмористку вне ее комичных образов. Настоящая она настолько интересна публике, что первыми гостями ее воскресного шоу стали Ольга Бузова, Ефим Шифрин, Анна Семенович, Олеся Железняк, Анфиса Чехова, Николай Цискаридзе и другие звезды.

«Энергичная Елена подготовилась ко встрече серьезно, кардинально сменила имидж и настроилась решительно! Пришло время расширять горизонты с новым шоу, где всенародно любимая артистка, наконец, раскроется и засияет в новых красках!» — анонсирует канала «Россия».

В рамках своей передачи Степаненко ответит на вопросы, почему у нее до сих пор нет страницы в Instagram. Ну а самая популярная российская дама в этой социальной сети Ольга Бузова как раз научит новоиспеченную ведущую модным словечкам и продвижению в интернете.

Сама Степаненко говорит, что давно хотела выйти за рамки своего творческого образа и попробовать что-то новое.

«Это шоу — как раз то, чего мне так не хватало. Программа выходит в непростое для всех нас время. И мне так хочется хоть немного скрасить это домашнее пребывание, собрать всех у телеэкрана, чтобы побеседовать на важные для нас темы, встретиться с людьми, которые по-настоящему интересны. Ну а хорошее настроение обязательно придет — это я вам обещаю», — говорит Елена Григорьевна.

Отметим, что студию для своей передачи она проектировала сама. В ней есть диваны для интервью, мастерская, где можно заниматься творчеством, а также зона активности для танцев и представлений. Есть и особое место, в котором большую часть эфира будет прятаться секретный гость.

Смотрите «Шоу Елены Степаненко» по воскресеньям с 12 апреля, после полудня.

Напомним, в 2018 году женщина развелась со своим вторым супругом и давним партнером по сцене — Евгением Петросяном. Пара начала долгий процесс раздела имущества, во время которого стало известно, что 74-летний мужчина женился в пятый раз — на своей молодой помощнице (которая якобы родила ему ребенка). Параллельно ходили слухи, что без своего влиятельного мужа Степаненко осталась без работы. Как теперь стало ясно, 66-летнюю артистку рано списывать со счетов — она нашла себе новое амплуа и многообещающий проект.