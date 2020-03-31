«Женам надо памятник поставить»: Хабенский рассказал, как проводит карантин с детьми

Константин Хабенский в эфире «Вечернего Урганта» рассказал, как проводит время на карантине. Иван Ургант связался с ним с помощью интернет-соединения в рубрике «Разговор на безопасном состоянии». Напомним, раздел в шоу был введен на период пандемии коронавируса, дабы обезопасить гостей программы.

Зрители Первого канала впервые увидели знаменитого артиста в домашней обстановке. На связь актер вышел из детской комнаты в окружении игрушек. На лице звезды красовалась внушительная борода. Хабенский объяснил, что начал ее отращивать с момента закрытия театров, чтобы наглядно проследить, как долго он будет находиться без работы.

«Если можно, следи за ней, а то могут завестись какие-то звери… В ней может завестись летучая мышь, от которой пойдет новый вирус», — заметил Ургант.

Актер пообещал ухаживать за растительностью максимально тщательно.

Сидя на карантине, Хабенский стал больше общаться со своими детьми. И в результате пришел к выводу, что женщинам приходится непросто, занимаясь домашними делами и семьей.