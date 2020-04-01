«Я со своей соведущей уже определился»: Барановская вспомнила кастинг у Гордона

Ведущую пугали суровостью ее будущего коллеги, а она не понимала, за что его нужно бояться.

Телеведущая Юлия Барановская поздравила Первый канал с наступающим юбилеем. 1 апреля структуре исполнится 25 лет.

«У Первого канала есть магия, ощущение, что ты всегда впереди, и все тебя пытаются догнать», — поделилась мыслями звезда эфира.

Пользуясь случаем, Юлия вспомнила, как прошла кастинг в программу «Мужское/Женское» в 2014 году. Женщина отмечает, что на тот момент у нее был некоторый опыт работы на телевидении, но для этого канала и такого мэтра, как Александр Гордон, она была, конечно, новичком. Барановскую откровенно пугали ее будущим напарником, который якобы был очень сложным собеседником. Но ведущая искренне не понимала, почему она должна его бояться.

Когда Юлия приехала на пробы, Гордон сидел молча, с неприветливым выражением лица. «Я понимаю, что вы очень заняты. Вы простите, пожалуйста, что вам придется потратить полчаса на меня», — сказала ему новенькая кандидатка. В ответ ведущий просто кивнул, и его лицо подобрело. После этого Барановская вышла на съемочную площадку без всякого страха.

«В конце проб Саша сказал в камеру, обращаясь к руководству: «Решать вам, но я со своей соведущей уже определился», — с улыбкой вспоминает она.

Напомним, что ранее ходили слухи о романе этих двоих телеведущих.