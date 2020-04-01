«Это были самые страшные часы жизни»: Малышева вспомнила пропажу своего отца

Телеведущая Елена Малышева поздравила коллег с Первого с наступающим днем рождением канала. 1 апреля ему стукнет 25. Знаменитая теледоктор отметила, что работает в структуре уже 23 года (первый эфир передачи «Здоровье» с ее участием вышел 3 октября 1997-го), и это огромная часть ее жизни.

«В самые горькие минуты мой канал и его руководитель стали моей семьей. Именно благодаря каналу мы нашли моего папу, который страдал болезнью Альцгеймера и потерялся в Москве. Это были самые страшные часы жизни моей семьи, когда в февральский мороз мы искали папу и понимали, что не найдем», — вспоминает ведущая.

Малышева рассказала, как ей позвонил Константин Эрнст и сказал приехать в Останкино. Там ее дважды попросили рассказать перед камерой, как выглядел и во что был одет ее отец.

«Я повторяла это, как машина, ни на что не надеясь. И вдруг Катя (Стриженова, — прим. авт.) закричала: «Он нашелся, Лена, он нашелся!» Ей сообщили об этом в наушник. Мы нашли моего папу — живого и здорового», — закончила рассказал Елена Васильевна.

Она призналась, что никогда не сможет отблагодарить всех коллег, но пообещала, что всегда будет с ними — и в горе, и в радости.

Напомним, в 2010 году Малышева запустила новое шоу «Жить здорово!» — эдакий медицинский телеаттракцион. Сотрудники канала, кстати, прекрасно знают о том, что провокативно-познавательные видео из этой передачи регулярно становятся мемами в интернете.