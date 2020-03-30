«Боже, никогда!»: Гузеева раскрыла свою первую реакцию на приглашение в «Давай поженимся!»

Ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева поздравила своих коллег с 25-летием Первого канала. Она пожелала всей структуре «БЫТЬ» большими буквами. И рассказала о том, с чего началась ее история на проекте.

Напомним, что Гузеева была не первой ведущей «Давай поженимся!». Передача вышла в эфир в 2008 году с Дарьей Волгой, но затем главное лицо шоу поменяли.

«Когда мне предложили вести программу, я была известная актриса, — вспоминает Лариса Андреевна. — Я тогда подумала: «Боже, никогда! Меня же будут снимать Кончаловский, Звягинцев, Спилберг. У меня ведь совсем другая жизнь».

Артистка думала над предложением месяц, а потом решилась. Вначале ей создали образ королевы, которая сидела в окружении подданных. Эта форма ведения передачи не прижилась, Гузеева сама настояла на том, чтобы все три ведущие были одинаковыми по статусу. После этого все пошло на лад.

«Только я не подарок, потому что не подстраиваюсь ни под кого, в каждый момент такая, какая есть. Женихи и невесты тоже попадаются разные. Я не работаю с суфлером. Пока иду от гримерной до студии, в голове рождается собственный сценарий программы. Продюсеры махнули на меня рукой и разрешили «гулять по буфетам», — рассказала актриса.

Она ведет «Давай поженимся!» уже 12 лет, и это ее самые длительные взаимоотношения с коллегами. За это время команда проекта стала для нее буквально родственниками. Сотрудники Первого канала отмечают, что фразы Гузеевой расходятся на цитаты, а ее перепалки с Розой Сябитовой стали легендарными.

Шоу связало судьбы более 500 участников — они действительно поженились после программы. А эти браки, в свою очередь, принесли стране более 70 новых граждан.