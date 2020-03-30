«Слава богу, они кого-то нашли»: Якубович вспомнил, как чуть не ушел с «Поля чудес»

1 апреля свой 25-летний юбилей отмечает Первый канал. В связи с этим ведущий одного из старейших шоу на отечественном телевидении «Поле чудес» Леонид Якубович поздравил своих коллег с праздником.

«Любой, кто здесь работает — от монтажера до генерального директора — каждый в меру сил делает все, чтобы слово «Первый» было не просто названием, — сказал 74-летний ведущий. — Всем в день юбилея желаю только одного: была бы работа, а все остальное — мы сами».

Леонид Аркадьевич вспомнил, что после двух первых съемок «Поля чудес» хотел уйти с передачи. Его тогда никто не останавливал и не просил остаться. Лишь назначили крайнюю съемку, после которой он должен был принять окончательное решение.

«Я пришел в четвертую студию. Это было буквально за 10 минут до эфира, зрители уже сидели, — вспоминает ту передачу Якубович. — Из-за кулис услышал, как зрителям говорят, что они несказанно везучие люди, что им повезло, что наконец сейчас перед ними появится новая звезда. Я перекрестился за кулисами, поняв, что, слава богу, они кого-то нашли и теперь от меня отстанут. После чего неожиданно раздалось: «Вот он, перед вами», — и меня вытолкнули».

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После этого зал встал, встречая ведущего аплодисментами. Ветеран ТВ признался, что не мог подвести своих зрителей. Он провел ту передачу и так и остался в проекте.