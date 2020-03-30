«Буду самой собой»: звезда «Солдаток» Евгения Моисеева рассказала о своей тактике в шоу

В последние выходные марта на телеканале ТНТ стартовал уникальный проект формата реалити-сериал — шоу «Солдатки». Это телепроект, в котором «служить в армии» будут 12 хрупких девушек. Им предстоит пройти военную службу наравне с парнями — участницы будут выполнять те же самые упражнения, учиться обращаться с оружием, тренироваться в настоящей боевой военной части.

Одна из участниц шоу, Евгения Моисеева, призналась порталу Teleprogramma.pro, что силы воли ей не занимать. Она в случае необходимости готова ограничивать себя во многом. И чтобы не потерять индивидуальность в условиях армейских будней и строгой дисциплины, девушка намерена придерживаться собственной тактики.

«Я буду самой собой, не люблю рисоваться, да и у меня не получится», — поделилась Моисеева.

При этом девушка подчеркнула, что является неконфликтным человеком и стремится к миру во всем мире. В этом ей помогает такое качество, как коммуникабельность.