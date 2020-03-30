Первый канал отметит 25 лет вещания в эфире

В связи с этим вспомним самые знаковые передачи с 1995 года.

Первый канал в эфире уже 25 лет. 1 апреля 1995 года начало свою трансляцию Общественное Российское Телевидение, показывавшее зрителям легендарные передачи «КВН», «Что? Где? Когда?», «Здоровье», «Человек и закон», «Поле чудес» и «Время». 2 сентября 2002 года ОРТ стало Первым. К своему юбилею канал вспомнил самые яркие моменты своего существования.

3 апреля 1995 года состоялась премьера телеигры «Угадай мелодию». Программа подарила зрителям остроумного Валдиса Пельша и крылатую фразу: «Я угадаю эту мелодию с трех нот».

В ночь на 1 января 1996 года впервые вышел мюзикл «Старые песни о главном» как новый формат встречи Нового года. Проект подарил вторую жизнь многим музыкальным шлягерам советской эпохи, прозвучавшим в современной обработке.

В 2001 году состоялась российская премьера экстрим-реалити «Последний герой» с Сергеем Бодровым-младшим в качестве ведущего. 16 смельчаков высадились на необитаемом острове, чтобы выявить сильнейшего участника.

В 2002 году в эфир вышла «Фабрика звезд», ставшая всенародно популярной. Очередь на кастинг занимали с ночи, а «Звездный дом», где жили юные участники, стал местом паломничества для москвичей.

В 2003 году состоялась премьера шоу «Розыгрыш», стоявшего у истоков жанра телевизионного пранка. Больше всех от создателей программы натерпелась Дана Борисова, которую прокатили на «кукурузнике» без пилота. Самым разорительным стал розыгрыш Нины Руслановой, машину которой раздавило танком.

В 2004 году в кинотеатрах вышел первый российский блокбастер «Ночной Дозор», снятый при непосредственном участии Первого канала. Богатый спецэффектами проект обогнал по сборам американские премьеры и возродил интерес зрителей к отечественному кино.

30 августа 2005 года в эфир вышло ток-шоу «Пусть говорят» с Андреем Малаховым, ставшее самым рейтинговым в своем жанре на отечественном телевидении. В качестве тем для обсуждения в ней выбирались самые резонансные случаи и самые трогательные человеческие истории.

В 2006 году Илья Авербух поставил на лед фигуристов и звезд шоу-бизнеса. Вначале шоу называлось «Звезды на льду», потом «Ледниковый период», но под любой заставкой оно пользовалось успехом у зрителей.

В 2007 году Первый запустил народное шоу талантов «Минута славы». Главный приз составлял 1 миллион рублей, и его мог получить любой человек с выдающимся талантом.

В 2007 году было запущено шоу «Модный приговор». С тех пор оно переодело 3200 человек. Премьера прошла в 2007 году. Вначале место судьи занимал Вячеслав Зайцев, позже его сменил Александр Васильев.

1 января 2008 года Первый открыл телевизионный театр пародий «Большая разница». Вели передачу Иван Ургант и Александр Цекало. Шоу повторяло за звездами, кинофильмами, телевидением, музыкальными клипами и даже рекламой. Едва что-то становилось хитом, как оно появлялось в «Большой разнице».

В 2008 году было запущено шоу «Давай поженимся!». Его первой ведущей стала Дарья Волга, а потом ее на этом посту сменила Лариса Гузеева. Ее фразы и перепалки с Розой Сябитовой стали легендарными. Более 500 участников программы реально поженились после проекта, в результате чего на свет появилось более 70 детей.

В том же году Первый канал запустил шоу абсолютно нового формата – «Прожекторперисхилтон». Оно соединило ироничный юмор Ивана Урганта, Сергея Светлакова, Гарика Мартиросяна и Александра Цекало. Результатом стал рекорд по числу премий ТЭФИ.

В 2010 году состоялась премьера сериала «Школа», ставшего настоящим прорывом для отечественного телевидения. Проект не оставил никого равнодушным: одни зрители просили поскорее закрыть его, другие с нетерпением ждали новых серий.

16 апреля 2012 года Первый запустил шоу «Вечерний Ургант». Первым гостем стал Сергей Безруков, который дал долгожданное интервью после выхода фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой» — в ответ на вопрос, не он ли сыграл Высоцкого, произнес лишь: «Да».

Осенью 2012 года стартовало шоу «Голос», мгновенно ставшее сенсацией. Затем были запущены «Голос. Дети» и «Голос 60+». Юная участница проекта Ярослава Дегтярева, спевшая «Кукушку» Виктора Цоя, набрала около 80 миллионов просмотров на YouTube.

В ноябре 2016 года в эфире шоу «Лучше всех!» 3-летний Миша Осипов сыграл в шахматы с самим Анатолием Карповым, проиграл и горько расплакался. Это стало одним из самых эмоциональных эпизодов на отечественном телевидении последних лет. Всего на проекте побывали 654 ребенка, им было подарено около 50 собак, несколько попугаев, один уж и четыре телескопа.

Четвертьфинал ЧМ-2018 по футболу между Россией и Хорватией стал самой рейтинговой программой года, его посмотрели 63,6% зрителей. Также в эфире Первого родились два главных «мема» чемпионата — «Слезы Дзюбы» и «Усы надежды».

А какая передача Первого канала больше всего запомнилась вам?