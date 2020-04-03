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Приостановит ли эпидемия коронавируса шоу «Голос. Дети» в России

В Бразилии и некоторых странах Европы шоу приостановили из-за пандемии коронавируса. «Телепрограмма» выяснила, что будет с российской версией программы.

Приостановит ли эпидемия коронавируса шоу «Голос. Дети» в России
Полина Гагарина встретила Таисию Скоморохову с распростертыми объятиями. Но дойдет ли девочка до финала, теперь зависит не только от ее таланта. Фото: Инстаграм

Могут ли карантин и пандемия отодвинуть или заморозить вокальное шоу в России?

Коронавирус изменил мир. На карантин закрываются целые страны, массовые мероприятия отменены. Конечно, это не могло не отразиться и на телевидении: многие передачи тоже ставят на паузу. Но, оказывается, не везде.

В Германии поют и танцуют…

В Бельгии наставники детского «Голоса» скачут по креслам от счастья. Внеплановый отпуск! Фото
В Бельгии наставники детского «Голоса» скачут по креслам от счастья. Внеплановый отпуск! Фото: Инстаграм

Великобритания, охваченная коронавирусом, пока не заявляла об отмене съемок. Там детский «Голос» обычно выходит летом, начиная с июня. И телеканал BBC сообщил о том, что студия «Элстри», где снимают вокальный проект и кучу других популярных программ, посадила на карантин менеджмент, но не закрыла павильоны. И съемки там продолжаются.

Идет детский «Голос» и на родине формата в Нидерландах. Организаторы шоу рассчитывают на еще большую аудиторию, готовую прильнуть к экранам во время эпидемии. Посмотрите, какой веселый Элвис там выступает. И собак на сцену пускают!

Продолжается детский «Голос» и в Германии. И хотя канцлер ФРГ Ангела Меркель, сравнившая пандемию коронавируса со Второй мировой, боится жать руку коллегам во время деловых встреч, дети и наставники шоу запросто ручкаются и обнимаются.

А вот в Бразилии решили не рисковать и тормознули пятый сезон детского шоу, как и несколько популярных в стране телепроектов. Там уже добрались до живых концертов (полуфиналы и финал), которые должны были стартовать 29 марта.

Аналогично и с бельгийской адаптацией проекта — там все встало на фазе прямых эфиров. И даже готовились объявить победителя проекта сразу после четвертьфинала! Но потом передумали: полуфинал и финал все-таки покажут в прямом эфире. Правда, непонятно, когда именно — весной, летом или осенью.

В Испании, где вирус бушует весьма серьезно, вокальных тренеров проекта отправили по домам. А в съемках объявили безвременный перерыв. Ведущая шоу Ева Гонсалес сообщила, что правительство страны настоятельно рекомендует избегать массового скопления людей и частых тактильных контактов, поэтому испанская версия детского «Голоса» тоже приостановлена.

Однако оптимизма наставники не растратили: они участвуют в одиночных квартирниках, которые стали популярны в Испании, регулярно выходят на связь с публикой и призывают сохранять спокойствие.

…в «Останкино» напряженно размышляют

Бразилия на время отказалась от шоу, чтобы не ставить под угрозу малышей. Фото
Бразилия на время отказалась от шоу, чтобы не ставить под угрозу малышей. Фото: Инстаграм

Пока радикальные меры по борьбе с коронавирусом в нашей стране, тьфу-тьфу, без надобности, мягкого карантина оказалось достаточно. Это значит, что большинство программ так и продолжают выходить в эфир на радость зрителю.

Будут ли закрывать детский «Голос»? Пока нет. За несколько лет выхода в эфир проекта сформировалась четкая структура: «Голос. Дети» выходит в эфир весной, «Голос. 60+» — летом, просто «Голос» — осенью и завершается в Новый год. Сдвинется детский «Голос» — поедет вкривь и вкось вся композиция.

В этот раз в седьмом сезоне детского «Голоса» полпути уже пройдено, остались четыре выпуска шоу — два эфира поединков и песни на вылет для каждой из команд, дополнительный тур, где вылетевшие получают шанс вернуться, и финал.

Даже если предположить, что меры по карантину будут ужесточаться, всегда есть возможность отснять выпуски без массовки. Даже прямые эфиры. Да, хлопающих людей в кадре не будет. Зато музыку лучше слышно! Кстати, по такому сценарию уже работает программа «Вечерний Ургант».

Хотя бельгийский сценарий, который пока так и не воплотился, тоже имеют в виду: можно раздать статуэтки победителей всем участникам четвертьфинала и обойтись без прямых эфиров. В общем, все теперь сводится к одному: ждем новостей с коронавирусного фронта.

«Голос. Дети» По пятницам/21.30

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