Приостановит ли эпидемия коронавируса шоу «Голос. Дети» в России

Могут ли карантин и пандемия отодвинуть или заморозить вокальное шоу в России?
Коронавирус изменил мир. На карантин закрываются целые страны, массовые мероприятия отменены. Конечно, это не могло не отразиться и на телевидении: многие передачи тоже ставят на паузу. Но, оказывается, не везде.
В Германии поют и танцуют…
Великобритания, охваченная коронавирусом, пока не заявляла об отмене съемок. Там детский «Голос» обычно выходит летом, начиная с июня. И телеканал BBC сообщил о том, что студия «Элстри», где снимают вокальный проект и кучу других популярных программ, посадила на карантин менеджмент, но не закрыла павильоны. И съемки там продолжаются.
Идет детский «Голос» и на родине формата в Нидерландах. Организаторы шоу рассчитывают на еще большую аудиторию, готовую прильнуть к экранам во время эпидемии. Посмотрите, какой веселый Элвис там выступает. И собак на сцену пускают!
Продолжается детский «Голос» и в Германии. И хотя канцлер ФРГ Ангела Меркель, сравнившая пандемию коронавируса со Второй мировой, боится жать руку коллегам во время деловых встреч, дети и наставники шоу запросто ручкаются и обнимаются.
А вот в Бразилии решили не рисковать и тормознули пятый сезон детского шоу, как и несколько популярных в стране телепроектов. Там уже добрались до живых концертов (полуфиналы и финал), которые должны были стартовать 29 марта.
Аналогично и с бельгийской адаптацией проекта — там все встало на фазе прямых эфиров. И даже готовились объявить победителя проекта сразу после четвертьфинала! Но потом передумали: полуфинал и финал все-таки покажут в прямом эфире. Правда, непонятно, когда именно — весной, летом или осенью.
В Испании, где вирус бушует весьма серьезно, вокальных тренеров проекта отправили по домам. А в съемках объявили безвременный перерыв. Ведущая шоу Ева Гонсалес сообщила, что правительство страны настоятельно рекомендует избегать массового скопления людей и частых тактильных контактов, поэтому испанская версия детского «Голоса» тоже приостановлена.
Однако оптимизма наставники не растратили: они участвуют в одиночных квартирниках, которые стали популярны в Испании, регулярно выходят на связь с публикой и призывают сохранять спокойствие.
…в «Останкино» напряженно размышляют
Пока радикальные меры по борьбе с коронавирусом в нашей стране, тьфу-тьфу, без надобности, мягкого карантина оказалось достаточно. Это значит, что большинство программ так и продолжают выходить в эфир на радость зрителю.
Будут ли закрывать детский «Голос»? Пока нет. За несколько лет выхода в эфир проекта сформировалась четкая структура: «Голос. Дети» выходит в эфир весной, «Голос. 60+» — летом, просто «Голос» — осенью и завершается в Новый год. Сдвинется детский «Голос» — поедет вкривь и вкось вся композиция.
В этот раз в седьмом сезоне детского «Голоса» полпути уже пройдено, остались четыре выпуска шоу — два эфира поединков и песни на вылет для каждой из команд, дополнительный тур, где вылетевшие получают шанс вернуться, и финал.
Даже если предположить, что меры по карантину будут ужесточаться, всегда есть возможность отснять выпуски без массовки. Даже прямые эфиры. Да, хлопающих людей в кадре не будет. Зато музыку лучше слышно! Кстати, по такому сценарию уже работает программа «Вечерний Ургант».
Хотя бельгийский сценарий, который пока так и не воплотился, тоже имеют в виду: можно раздать статуэтки победителей всем участникам четвертьфинала и обойтись без прямых эфиров. В общем, все теперь сводится к одному: ждем новостей с коронавирусного фронта.
«Голос. Дети» По пятницам/21.30