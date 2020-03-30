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Второй сезон сериала «Домашний арест» обсудили на шоу «Где логика?»

Там же Влада Лисовца обвинили в проведении пенсионной реформы.

Второй сезон сериала «Домашний арест» обсудили на шоу «Где логика?»
Олеся Судзиловская и Марина Александрова стали гостями шоу «Где логика?». Фото: канал ТНТ.

Вечером 30 марта на канале ТНТ выйдет очередной выпуск шоу «Где логика?». Женская команда из актрис сериала «Домашний арест», Олеси Судзиловской и Марины Александровой, сразится в интеллектуальном поединке со стилистом Владом Лисовцом и певцом Денисом Клявером.

Оказалось, что ведущий программы Азамат Мусагалиев является поклонником «Домашнего ареста». Шоумен начал пытать актрис, будет ли у сериала продолжение. Дамы ответили, что данный вопрос лучше задать автору картины Семену Слепакову, но при этом пофантазировали насчет того, как могла дальше сложиться судьба их героинь. Получилось настолько интересно, что ведущий предложил артисткам снять собственный спинофф к сериалу.

Также зрители узнают, что осталось у Дениса Клявера после распада группы «Чай вдвоем», и что его связывает с Мариной Александровой. Стилиста Влада Лисовца обвинят в том, что это именно из-за него в России была проведена пенсионная реформа, а сам он расскажет о том, какая одежда на сегодняшний день является по-настоящему модной.

«Где логика?»
Денис Клявер и Влад Лисовец защитят честь мужской логики. Фото: канал ТНТ.

Из заданий на логику зрители узнают, что общего у Греты Тумберг и жареной картошки, а также у Шрека и зубочистки. Почему для девушек одинаковое платье — это катастрофа, а одинаковые носы и губы — это нормально? Почему буддийские монахи предпочитают пиццу вареному рису? Что Тимур Батрутдинов забыл в индийских джунглях?

Ответы на эти вопросы узнаем во вторник в 21:00.

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