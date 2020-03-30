В период эпидемии зритель стал уходить из YouTube, переключаясь на старое доброе ТВ

Удивительно, но в период пандемии коронавируса граждане России неожиданно вспомнили про ТВ, смотреть которое в какой-то момент вдруг стало немодным. Причем включать забытые «ящики» начала в основном молодежь — аудитория до 24 лет, пишет КП.

Во время эпидемии рейтинги телевизионных программ увеличились практически вдвое, при этом у YouTube-проектов просмотры стали падать. Вероятнее всего, зрители осознали, что СМИ все-таки отличаются более достоверной информацией, чем Сеть, в которую, как известно, можно слить практически любую чепуху.

Пострадает ли от этой тенденции население? Вряд ли. Скорее, напротив, получит более стабильные и проверенные данные. А вот на карманах известных блогеров сказаться это может. И даже если предположить, что интернет-ведущие лишатся хотя бы трети выручки, итоговые суммы выйдут запредельными — в несколько миллионов.

Как сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на агентство SALO, Юрий Дудь за прошлый год заработал на YouTube больше 57 млн рублей, Регина Тодоренко около 49 млн, Ксения Собчак — примерно 15 млн.