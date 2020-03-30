Загадка разгадана: Пауком в шоу «Маска» оказалась экс-участница группы «Тату»

Звездные члены жюри по-прежнему утопают во множестве догадок: кто именно скрывается под масками участников одноименного шоу? На каждого из восьми оставшихся исполнителей у именитых судей — порядка десяти вариантов. Как показала практика с Роботом, среди множества имен может не оказаться правильного.

Однако на этот раз больше половины судей были единогласны. Выбрав Паука, они угадали с персоной, которая скрывается за этой маской. И не таким уж сильным удивлением было для многих, когда покров «насекомого» с себя сняла экс-татушка Елена Катина.

«Спасибо огромное команде всех людей, которые работают над этим проектом за кадром. Спасибо всем большое, вы делаете огромную работу, это все классно, и это интересно не только вам, но и нам тоже интересно во всем этом участвовать», — поделилась эмоциями от участия в проекте певица.

Это уже пятый выпуск шоу, и в проекте осталось семь участников. Кстати, для телезрителей, которые не смогли посмотреть передачу с самого начала, канал НТВ на карантинной неделе с 30 марта решил показать все выпуски шоу «Маска». В эфир они начнут выходить ежедневно в 23:15.