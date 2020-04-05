Звезда шоу «Танцы со звездами» Иван Стебунов: «Из прошлых сезонов нравились Даша Сагалова и Женя Ткачук»

Поклонники шоу «Танцы со звездами» вытерпели 4-летнюю паузу, пересматривая самые яркие номера невероятно красивого проекта. Вот-вот их ждет настоящий сюрприз: 5 апреля телеканал «Россия» запускает новый сезон проекта!

Кого ждать на паркете? Телеведущих Екатерину Варнаву и Елену Летучую, актеров Ивана Стебунова, Марию Порошину, Алену Бабенко, Андрея Чернышова, Артема Ткаченко, профессиональных танцоров Евгения Папунаишвили, Дениса Тагинцева и других.

О своих взаимоотношениях с танцами, костюмами, женой, зрителями, здоровьем Иван Стебунов рассказал порталу Teleprogramma.pro.

— Любите ли вы танцы?

— Люблю, но в меру, да и давно ими не занимался. Обычно они были нужны на занятиях в институте или в спектаклях, как, например, в «Не становись чужим» танцую буги-вуги.

— И каким калачом вас соблазнило участие в программе «Танцы со звездами»?

— Калачей несколько: зрители, тренинг, соревнование. Это невероятно популярное у зрителей телешоу.

Желание проверить себя: соревновательный момент шоу никто не отменял. Абсолютная правда то, что профессиональный артист должен уметь все: скакать на коне, фехтовать, в том числе и танцевать.

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— После того, как поняли, что вы в шоу, позвонили тем, кто раньше в нем участвовал, и взяли совет?

— Никому не звонил, но просмотрел все сезоны. Больше всех понравились Даша Сагалова и Женя Ткачук, а Евгений Папунаишвили – просто джокер! Даша дала мне некоторые напутствия, за что спасибо.

— Участвуете при полном одобрении жены?

— Вам неловко было спросить, ревнивая ли она? (Улыбается.) Моя жена относится к этому так же, как и я, — как к очень интересной работе.

Знаю, что в таких шоу большой процент создания пар, но профессия актёра и так связана с постоянным изображением чувств к другим женщинам, так что для нас это не проблема.

— «Танцы со звездами» появились в эфире в 2006 году. Так что целое поколение, по сути, выросло на этой программе. Для вас, как для зрителя, в чем заключалась его ценность?

— У меня любопытная предыстория отношений с этим шоу. Я снимался в сериале «МУР» на «Мосфильме», а в соседнем павильоне шли съемки «Танцев со звездами». Меня оно и вдохновило, и покорило сразу же.

Я увидел, как ребята волнуются, когда в фойе повторяют свои танцы. Я сидел на лавочке рядом с павильоном и наблюдал, запоминал все в деталях. Мощная эта энергетика мне впечаталась в память, и то, насколько все это серьезно и красиво. И даже не предполагал, что окажусь на их месте.

— Теперь страшновато перед жюри и зрителями?

— Мне важно, сколько туров удастся пройти. С первых обидно слететь, а после седьмого – уже нет. Вроде к первому танцу мы готовы.

Но сам произношу это, и сам осекаюсь. Потому что на площадке может произойти все, что угодно. Для меня каждый выход будет отдельным номером, которым хочется впечатлить и жюри, и зрителей. Мне кажется, на это драматическое действо интереснее будет смотреть, чем на то, как технично артист выполняет профессиональные движения.

Думаю, волноваться будут все участники, как перед премьерой спектакля. Это тот адреналин, без которого артист не может жить. А в этом случае адреналин будет точно зашкаливать.

— Вы искали или ищете в интернете известные танцевальные номера, просматриваете их для расширения умений?

— Моя партнерша снабжает подобной информацией и сбрасывает видео. Инна — участница нескольких «Танцев со звездами». Нам с ней повезло: в первом туре достался танец танго.

Я обрадовался, потому что это все-таки более актерский и страстный танец. Меня радует, что в танго не так много пируэтов, это скорее интеллектуальная борьба между мужчиной и женщиной.

— Вальс, значит, в детстве заставляли танцевать?

— С 9 до 12 лет я посещал студию пластики при мамином новосибирском театре «Глобус», где было много детей актеров. Мы играли в «Лампе Алладина», «Щелкунчике» и новогодних спектаклях. Так что некоторый опыт у меня имеется, не могу сказать, что я деревянный.

— Ваше отношение к балету?

— Ни разу не был на балете! Честно говорю. И не планирую.

— Танцору одежда мешает или помогает?

— Мне – помогает. Обсуждали перед съемкой мой костюм на примерке, решили, чтобы он был более приталенный для удобства.

— Для архива семейного номера будете записывать и копить?

— Да что там записывать – все же в YouTube выложат.

— Ситуация с коронавирусом внесла коррективы в работу?

— Театр «Современник», где я служу, закрыт на карантин до 10 апреля. Отменили съемочные смены в одном кинопроекте: несколько артистов вернулись из-за границы и сидят на карантине дома. Дай Бог, все поскорее бы закончилось.

— В эти дни особенным образом поддерживаете здоровье?

— Мою руки – много и тщательно! Не так давно бросил курить и всем советую завязать с этим делом. Начал чувствовать себя совсем иначе, бодрее, веселее.

В остальном – я неспортивный человек. Утро с зарядки не начинаю, к сожалению. И ничего о смузи из брокколи с сельдереем на завтрак и овощах на гриле на ужин не расскажу. (Смеется.)

Но, кстати, танцы очень заметно поддерживают форму. Я советовался со своим агентом, и первое, что он мне сказал: «Ваня, ты не представляешь, в какую форму входят ребята за эти месяцы работы в проекте!» И меня это очень подбодрило, а сейчас репетиции заменяют спортзал.

— Что пожелаете нам, зрителям, поклонникам «Танцев со звездами»?

— Прежде всего, получить удовольствие и отвлечься от новостей о пандемии. Болейте за пары, а не всерьез! Пусть фавориты достигают цели. Мы получаем удовольствие от работы, и, уверен, оно будет передаваться зрителям.