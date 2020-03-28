«Солнечная дура»: покинувшая «Сваты» Артемьева высказалась о своей героине

57-летняя актриса Людмила Артемьева рассказала, что на самом деле думает о своей героине из сериала «Сваты» Ольге Ковалевой. Недавно в Сети появились слухи о том, что артистка якобы покинула съемочную группу.

Коллега по проекту Татьяна Кравченко заявила – скорее всего, причиной этому решению стали деньги. Официально этот факт подтвержден не был, коллеги Людмилы лишь отметили, что та на съемках новых эпизодов не присутствовала.

В субботу, 28 марта, Людмила решила порассуждать о своей героине. Ковалеву Артемьева охарактеризовала неоднозначно – как женщину-ураган, человека, который всегда находится в эпицентре событий.

больше по теме Людмила Артемьева отказалась сниматься в «Сватах-7» Об этом сообщила ее подруга и коллега Татьяна Кравченко.

«Ольга Николаевна, на самом деле, с каждым сезоном сериала для меня загадка. Что это за женщина такая? Что-то крутит, мутит, вертит — потрясающе! С одной стороны можно ее назвать такой солнечной дурой, это тоже применимо к ней. С другой стороны — умница невероятная. С одной стороны, и терпение в ней, и такт, и интеллигентность, но вдруг как вытворит…», — восхитилась персонажем актриса.

Поклонники Людмилы Артемьевой признались, что восторгаются Ковалевой в ее исполнении. Практически никого женщина не оставляет равнодушным. «Образ просто чудесный», «Мы любим вас в любой роли», «Она супер-женщина, это вы ее такой сделали», «Потрясающая. И она, и вы», — сошлись во мнении они.