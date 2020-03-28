«Самая сильная обида в жизни»: Гулькина до сих пор мучается от любви к третьему мужу

Экс-солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина до сих пор влюблена в третьего мужа – хореографа Сергея Мандрика. В студии передачи «Секрет на миллион» певица рассказала, что прожила с мужчиной счастливые восемь лет, а затем родила от него дочь Яну.
Он же стал первым партнером в жизни знаменитости, который ушел от нее сам. Расставание с Сергеем было для Гулькиной очень болезненным. К тому же, Наталья подозревала Мандрика в изменах и находила тому вполне наглядные подтверждения – чужие светлые волосы на одежде.
«Что за глупости ты говоришь», — тогда отвечал он мне. В какой-то момент тумблер у меня в голове переключился, я собрала его вещи. Он вернулся домой в пять утра с вопросом, а чего это чемодан тут стоит. Я ему тогда сказала – откуда ты пришел, туда и иди. Он взял чемодан и ушел», — рассказала Гулькина.
На тот момент общей дочери было полтора года.
«Я очень страдала. Все время плакала. И сейчас его люблю. Моя дочь, его дочь – копия папы, она не дает мне его забыть. Сейчас я очень рада, что он счастлив. Он прекрасный человек. Хорошо, что хотя бы у него сложилась личная жизнь. А я привыкла быть одна. Мне кажется, что больше даже уже никого не будет.
А с другой стороны, я смотрю на семью Мандриков и тоже хочу так. Чтобы муж писал мне в смсках: «Поздравляю богом данную мне супругу с днем рождения». Может, я сама себя обманываю, что мне никто не нужен? Сережа – это боль, которая не заживает много лет. Это самая сильная обида в моей жизни», — расплакалась она.