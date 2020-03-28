«Самая сильная обида в жизни»: Гулькина до сих пор мучается от любви к третьему мужу

Экс-солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина до сих пор влюблена в третьего мужа – хореографа Сергея Мандрика. В студии передачи «Секрет на миллион» певица рассказала, что прожила с мужчиной счастливые восемь лет, а затем родила от него дочь Яну.

Он же стал первым партнером в жизни знаменитости, который ушел от нее сам. Расставание с Сергеем было для Гулькиной очень болезненным. К тому же, Наталья подозревала Мандрика в изменах и находила тому вполне наглядные подтверждения – чужие светлые волосы на одежде.

«Что за глупости ты говоришь», — тогда отвечал он мне. В какой-то момент тумблер у меня в голове переключился, я собрала его вещи. Он вернулся домой в пять утра с вопросом, а чего это чемодан тут стоит. Я ему тогда сказала – откуда ты пришел, туда и иди. Он взял чемодан и ушел», — рассказала Гулькина.

На тот момент общей дочери было полтора года.