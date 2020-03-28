«К счастью»: Лолита не попала на съемки передачи Малахова со Львом Лещенко

Лолита по счастливой случайности не попала на съемки передачи «Привет, Андрей» со Львом Лещенко. Напомним, недавно 78-летний народный артист оказался в больнице с подозрением на коронавирус.

В начале марта исполнитель вернулся в Россию после гастролей в США и Канаде, а 17 марта он появился на съемках программы Андрея Малахова. После того, как Лещенко госпитализировали, среди россиян начались волнения – люди высказывали мнение, что Лев Валерьянович мог заразить некоторых коллег, с которыми общался в последнее время.

Вадиму Такменеву Милявская рассказала, что тоже должна была принимать участие в съемках в тот вечер, но из-за напряженного рабочего графика приехать не смогла.

«В момент, когда снималась передача, где за круглым столом сидели мои коллеги, я все еще была на гастролях. Именно поэтому Лещенко я не видела. Не попала в итоге никуда, к счастью», — кратко акцентировала внимание она.

Сейчас Лолита, как и многие ее товарищи по эстраде, соблюдает карантин. Перед тем, как Милявская появилась в студии «Центрального телевидения» ей померили температуру – та оказалась в пределах нормы.