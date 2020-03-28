«Я развелась давно»: Лолита удивила неожиданным заявлением

Лолита удивила аудиторию неожиданным заявлением. В субботу, 28 марта, 56-летняя певица стала гостьей в передаче «Центральное телевидение». На эфир знаменитость пришла в костюме химзащиты.

В беседе с Вадимом Такменевым Милявская затронула тему развода. Певица вдруг заявила, что не спешит разводиться с пятым супругом – тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, поскольку уже давно расторгла с ним брак. Напомним, что еще недавно Лолита торопила своего адвоката Сергея Жорина с решением вопроса.

«Я об этом мечтала года два. Сейчас отношусь к этому с чувством иронии. Я развелась давно, а бумажка, которая является подтверждением, для меня ничего не значит. Когда она будет, тогда она будет. Этот товарищ сам себя перехитрил», — с улыбкой рассказала она.

Лолита акцентировала внимание: Иванов, женившись на ней, преследовал собственные меркантильные цели. Именно они и станут в итоге причиной того, что брак объявят фиктивным. Вслед за этим Милявская намерена лишить Дмитрия израильского гражданства.

Напомним, отношения Лолиты с Ивановым длились восемь лет. Дмитрий стал пятым супругом певицы. Изначально стороны договорились о расставании мирно, но позже вскрылись нелицеприятные подробности, которые повлекли за собой череду дальнейших громких разбирательств.