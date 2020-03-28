Не выходи на улицу: телеканал НТВ изменил дизайн логотипа в связи с карантином

Президент России Владимир Путин в своем обращении к российским гражданам сообщил, что одна неделя с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочей с сохранением заработной платы. Эти меры предприняты, чтобы пресечь распространение коронавируса. Людям от 65 лет рекомендовано оставаться дома, так как они в особой категории риска, поэтому им будет выписан штраф за нарушение карантина.

Теперь не только артисты, но и обычные люди целую неделю проведут дома. В связи с этим телеканал НТВ временно поменял оформление логотипа, сайта, официальных страниц в социальных сетях, а также мобильных приложений. В основе обновлённого дизайна логотипа — стилизованное изображение дома, напоминающее зрителям о необходимости оставаться в своих квартирах и не выходить на улицу.

Добавим, что в социальных сетях также изменятся аватары и обложки. А постепенно изменения коснутся и эфирного оформления. Напоминаем, что все популярные проекты НТВ, в том числе телесериалы, информационные и развлекательные программы, находятся в открытом доступе на сайте телеканала и на официальном канале в YouTube. Даже находясь на самоизоляции, зрители могут получить удовольствие от любимых программ и набраться сил и оптимизма для преодоления временных трудностей.