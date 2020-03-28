Фехтование огурцом и душ в одежде: звезды показали Урганту свой карантин

Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Тимати и другие знаменитости приняли участие в съемке юмористического клипа на тему карантина. Ролик под названием «Самоизоляция» зрителям презентовали во время пятничного выпуска «Вечернего Урганта».

За 12 часов с результатом коллаборации познакомились больше 200 тысяч зрителей. Исполнение Гудкова и звездной команды покорило многих зрителей. Люди писали, что сам ролик – «просто прелесть», а без Александра «мир был бы не таким прекрасным».

С помощью видео многие отечественные знаменитости показали, чем заняты вне работы. Так, лидер Little Big Илья Прусикин рисует пряничных человечков, чудесным образом похожих на него самого, Лолита Милявская обмазывается глиной, Филипп Киркоров воспитывает детей, Максим Матвеев и Лиза Боярская танцуют на кухне, Тимати с азартом качает руки, Ивлеева учится фехтованию огурцом, Бузова моется в душе прямо в одежде.

Сам Ургант удачно подпевал Гудкову. Так, Иван озвучил, что за время карантина успел «постирать лежак кота», «выпить из утюга», «представить себя Zivert».

«Господи, берегите Гудкова и Урганта, они прямо кладезь идей», «Да не иссякнет струя гениальности у этих двоих!», «Прослушала первый раз – фу, прослушала пятнадцатый – самоизоляяяция», – делились впечатлениями люди.