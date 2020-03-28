«Мы в дрова, забирайте!»: участницы «Последнего героя» напились во время вечернего ужина

По прибытии на остров Надежда Ангарская полезла целоваться к Михаилу Еремееву.

Участницы шоу «Последний герой. Зрители против звезд» злоупотребили алкоголем после очередного испытания. В новом выпуске, который зрители увидят уже в воскресенье, 29 марта, знаменитости одержали победу в очередном соревновании.

Яна Троянова на правах ведущей предоставила участнице Comedy Woman Надежде Ангарской выбрать двух напарниц, с которыми она впоследствии отправится на торжественный ужин.

Судя по всему, отдых прошел на широкую ногу. Все три женщины вернулись на остров нетрезвыми. Участник «племени героев» Михаил Еремеев рассказал, что крики Ангарской и напарниц были слышны еще задолго до возвращения в бухту.

«Мы в дрова. Принеслись. Забирайте!», — раздавались женские призывы.

«Это было эпохальное возвращение. Они выпадали из лодки, ржали, пели. Это было очень смешно», — припомнил Еремеев.

Одному из участников повезло меньше остальных. Нетрезвая Ангарская бросилась к нему целоваться, а затем улеглась в его жилище. Выгнать комедиантку удалось далеко не сразу.

«Помогите, меня пытаются сожрать! Теперь всю ночь орать будут», — возмущался он.

Чем завершится женское приключение, станет известно уже в эти выходные. Новый выпуск «Последнего героя» выйдет в воскресенье, 29 марта, в 19:00 на ТВ-3.