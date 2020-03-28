«Спасибо, что красивая»: конкурсант из команды Меладзе признался Гагариной в симпатии

Конкурсант из команды Валерия Меладзе растрогал жюри пламенной речью и признался Полине Гагариной в симпатии. В пятницу, 27 марта, в новом выпуске шоу «Голос.Дети» прошел этап поединков.

Старт ему дала команда Меладзе: дети выходили на сцену в тройках, а затем Валерий Шотаевич выбирал лучшего по итогу командного выступления. Подобным образом в финале первого выпуска остались Софья Туманова, Кристина Силлер и Кирилл Александров. Меладзе принял решение пропустить вперед девчонок.

Прежде, чем покинуть проект, Кирилл Александров растрогал жюри добрыми словами. Басте и Меладзе молодой человек выразил благодарность за то, что на этапе прослушиваний те повернулись к нему. Больше же всего комплиментов досталось Полине Гагариной.

«А вам, Полина Гагарина, спасибо за то, что вы всегда такая красивая! Вы заставляете радоваться мой глаз. Огромное спасибо оркестру и Сергею Сергеевичу Жилину! Спасибо Дмитрий Нагиев за то, что шутите и подкалываете нас», — застенчиво улыбнулся он.

Напомним, следующий этап состоится уже через неделю, 4 апреля. Гагариной и Басте предстоит отобрать трех участников из своих команд, которые поборются с представителями Меладзе за победу в финале.