«Лучший наставник на свете»: дети едва не довели Меладзе до слез

Дети едва не довели Валерия Меладзе до слез в новом выпуске шоу «Голоса». В пятницу, 27 марта, состоялся первый этап поединков. Старт музыкальному соревнованию дала юная команда Меладзе.

Перед тем, как начать выступления, исполнитель заглянул в студию к своим подопечным, чтобы объяснить им принцип борьбы, а также распределить их на тройки. Каково было удивление Меладзе, когда дети встретили его громогласным признанием в любви.

«Лучший наставник на свете! Нет в его сердце ни боли, ни зла. Любят Валерия дети. Дружно кричат все: «Ура!», — пропели они на мотив знаменитого трека «Как ты красива сегодня».

Меладзе такого бурного приветствия явно не ожидал.

«Спасибо, ребятки. Я чуть не прослезился. Вот вы уже и одна команда, и должны поддерживать друг друга», — с еле заметной улыбкой произнес Валерий.

Напомним, что по итогам первого дня соревнований в следующий этап прошли только два человека. В течение нескольких недель каждый из наставников отберет по тройке артистов, которые в итоге и сразятся в финале за право называться лучшим.