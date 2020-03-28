«Так нельзя было делать»: Газманов с ужасом вспомнил объятия на дне рождения Аллы Крутой

Олег Газманов с ужасом вспоминает день рождения Аллы Крутой. Напомним, буквально две недели назад родственница композитора созвала на свой праздник многих знаменитых людей. Среди прочих были Газманов, Лев Лещенко, Игорь Николаев, сам Игорь Крутой, Николай Басков и многие другие. Позже сразу два артиста были госпитализированы с подозрением на коронавирус, а остальные оказались под угрозой.

В программе «60 минут», спикером которой и стал Газманов, показали кадры, на которых приглашенные гости обнимаются, целуются и в принципе стоят достаточно близко друг к другу. Тогда никто из присутствующих и представить не мог, что спустя время Лещенко и Николаев будут доставлены в больницу.

«Я сейчас смотрю на эти кадры с ужасом. Как быстро меняется мир! Только недавно мы это все видели. Обнялись и дальше пошли. Только сейчас я понимаю, что так нельзя было делать», — отметил он.

Газманов акцентировал внимание, что на данный момент чувствует себя отлично. Сразу после вечеринки Олег самоизолировался, и вот уже две недели находится дома.