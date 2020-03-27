«Я не извращенный человек»: Малышева отвергла мысль о преднамеренном хайпе на «Жить здорово»

Программа «Жить здорово» никогда не поднимает рейтинги с помощью хайпа. В этом телеведущая Елена Малышева заверила Ирину Шихман в интервью для «А поговорить?». За все время существования программы кадры из передачи неоднократно становились поводом для шуток и многочисленных мемов в Сети: так, зрители высмеивали танцующую матку, советы, как правильно опорожняться, а фразу «Это норма» теперь вообще неотделима от самой Елены.

Малышева же считает – все, что позже высмеивалось на просторах Сети, стало предметом шуток случайно. Создатели программы никогда ничего не делали специально, чтобы позже то или иное явление активно муссировалось.

«Это непредсказуемо всегда, искренне вам скажу. Мы никогда темы специально не придумываем. У нас полувоенная технология работы – мы за три дня снимаем 15 программ. Это примерно 500 страниц текста написанных сценариев. Не может быть такого, чтобы в четверг произнести одно слово, в пятницу другое, а затем прославиться на весь Интернет», — растолковала она.

Малышева подчеркнула – она, как и ее коллеги-врачи, не могут не называть вещи своими именами. Обывателей же такие медицинские термины, как «влагалище» часто смущают, отчего и появляются шутки.

«Нас не разбирает слюнявая радость оттого, что мы сейчас вот это скажем и прославимся. Нам безразлично, о чем рассказывать. Я не извращенный человек», — резюмировала она.