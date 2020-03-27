Участница шоу «Солдатки» Александра Хитриченко объяснила, зачем пришла в «армию»

В воскресенье, 29 марта, стартует новый телепроект - реалити-сериал о тяготах и лишениях военной службы, в котором героями стали девушки.

Настоящая боевая военная часть, вместо ведущего – командир, а правила заменяет устав. Уникальный телепроект «Солдатки» на ТНТ выйдет в эфир уже в воскресенье, 28 марта. В нем бороться в первую очередь с собой будут 12 красивых хрупких девушек.

Одна из участниц реалити-сериала Александра Хитриченко, признается: ей надоело, что все считают ее «сопливой девчонкой». И настроена она очень серьезно – с первого дня на проекте девушка будет проверять себя на прочность.

«Мне спорт всегда давался с большим трудом, я не очень выносливая. Захотелось поправить здоровье, изменить внешность и, главное, характер» — рассказала Александра в интервью порталу Teleprogramma.pro.

У девушки два высших образования, одно из них – физика наносистем. И Хитриченко надеется, что инженерные знания в «армии» пригодятся – что-то придумать или починить технику.

Напомним, «Солдатки» — это уникальный проект, снятый в настоящей военной части. Быт участниц ничем не будет отличаться от условий солдат-срочников. Девушкам предстоит не просто проверить себя в условиях множества ограничений и испытаний, но и научиться обращению с оружием, гранатометами, БТР.