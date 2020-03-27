Скандальный «Холостяк» и загадочная «Маска»: что посмотреть в выходные по телевизору

Какие передачи, сериалы и фильмы лучше не пропустить в субботу и воскресенье.

В субботу на Первом канале в 10-05 – документальный фильм «Александр Михайлов. Кино, любовь и голуби». Знаменитый актер расскажет о своих самых ярких переживаниях и событиях жизни, вспомнит юность и первую любовную драму, дебют в кинематографе, а также годы настоящей славы, которые продолжаются до сих пор. В картине снялись родные и близкие 75-летнего актера, а также коллеги и преданные друзья.

Вечером того же дня на телеканале «Россия – 1» — всенародно любимый Юрий Антонов. Певцу в этом году исполнилось 75 лет, но он по-прежнему в музыкальной обойме, а под его хиты танцует не одно поколение поклонников. За теплой беседой в гостях у Юлии Меньшовой – коллеги Антонова музыкант Андрей Державин, Аркадий Укупник, Валерия, Сергей Мазаев, Леонид Агутин и Анжелика Варум, и многие другие звезды эстрады. Начнется программа в 17-50.

На НТВ 28 марта в 21-00 – «Секрет на миллион» с Наталией Гулькиной в гостях. Она признается Лере Кудрявцевой, почему вынуждена была порвать с «Миражом», чем ее обидел продюсер, а также объяснит, из-за чего не сложились отношения с другими солистками. А в воскресенье в 20-10 – продолжение популярного шоу «Маска». В прошлый раз жюри рассекретили Робота, которым неожиданно для всех оказалась Оксана Федорова. Кто окажется следующим, узнаем совсем скоро.

На развлекательном телеканале ТНТ в субботу пройдет настоящий марафон юмора. В эфире с 12 до 18 часов будут поднимать настроение телезрителям звезды шоу Comedy Club. На следующий день, 15 марта, эстафету подхватит сериал «Патриот», старт которого объявлен на 13 часов, а финиш – в 19-00. После чего зрителей ждет премьера на ТНТ – уникальный проект «Солдатки». Две серии нового реалити-сериала, снятого в воинской части, участие в котором приняли 12 девушек. А сразу после премьеры – продолжение романтического шоу «Холостяк-7».

Телеканал СТС в субботу и воскресенье устроит настоящий праздник любителям фэнтэзи, а также поклонникам вселенной MARVEL. 28 марта с 15-40 один за другим пройдут фильмы «Трансформеры: Последний рыцарь», «Хроники Нарнии: покоритель зари», «Джек – покоритель великанов». А 29 марта – культовая трилогия о приключениях Питера Паркера в костюме Человека-паука. Старт – в 13-10. А после трех историй про Паука мы увидим его заклятого врага Венома, схватка с которым, как обещают «отцы»-создатели, у Паркера еще впереди. Как появился монстр-симбиот, страшный, но симпатичный благодаря харизматичному Тому Харди, зрители смогут наблюдать начиная с 21 часа.