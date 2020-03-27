Андрей Разыграев совершил экстремальное путешествие по Дубаю

28 марта на канале «Муз-ТВ» выйдет очередной выпуск программы «Отпуск без путевки». Пока в мире бушует коронавирус и россиян просят сидеть дома, зрители могут только мечтать о путешествиях. Но ведущий Андрей Разыграев приготовил для них не просто шоу о туризме, а настоящую адреналиновую прививку — новая передача будет посвящена Дубаю.

Стоит отметить, что на популярные точки притяжения туристов в этом городе уже были показаны в одном из предыдущих выпусков, поэтому в этот раз их не будет. На экране будут показаны экстремально-нетривиальные развлечения жемчужины ОАЭ.

«В этом выпуске я надеюсь, мне удастся убедить зрителей в том, что поговорка «Все новое – это хорошо забытое старое» здесь, в Дубае, не работает. Тут все новое, действительно, новое…» — говорит Андрей Разыграев.

Ведущий пролетит со 116-метровой высоты со скоростью 60 километров в час, практически, в вертикальном положении в аквапарке «Аквавенчур», посетит один из самых масштабных океанариумов в мире «Лос Чамберс» и прокатится на самом протяженном зиплайне внутри города.

Готовьтесь к большому телепутешествию без масок и вирусов — 28 марта на канале «Муз-ТВ».