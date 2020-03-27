«Абсолютно безопасно»: Comedy Club ушел на карантин и будет вещать из дома

ТНТ проведет беспрецедентный эксперимент в истории российского телевидения. Канал подготовил специальный выпуск шоу Comedy Club: это будет полноформатная программа, но снята она по видеосвязи, когда все резиденты сидели дома на каратине. Смотрите передачу 27 марта в 21 час.

«Мы снимали Comedy Club в разных странах и городах, однако по видеосвязи сделали это впервые. Получилось необычно, классно, экспериментально, а главное — абсолютно безопасно. Так что не выходите из дома и не пропустите спецвыпуск на ТНТ! А если выйдете, мы вас найдём и вернем обратно его смотреть!» — обратился к зрителям Тимур Батрутдинов.

Своим экспериментом комики решили не только в очередной раз рассмешить публику, но и подчеркнуть важность домашнего карантина для борьбы с коронавирусом.

«Хватит уже скупать все подряд, лучше включайте ТНТ и не паникуйте!» — дает совет Гарик Харламов.

В новом выпуске комики, пользуясь новым форматом, покажут, как они живут. И точно таким же способом заглянут в дома звезд, так как они тоже выйдут на связь. Зрителей ждет включение с Бастой, Ольгой Бузовой, Полиной Гагариной, а еще сюрприз от группы USB.

Смотрите особый «карантинный» Comedy Club 27 марта в 21:00 на канале ТНТ.