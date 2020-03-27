«Не надо со мной ездить на студию»: Валерия рассказала, как готовила сюрприз для Пригожина

В воскресенье, 29 марта, на канале НТВ выйдет очередной выпуск программы Сергея Майорова «Однажды…». На этот раз передача посвящена карантину из-за эпидемии коронавируса. Звезды отечественного шоу-бизнеса расскажут о своей самоизоляции и развлечениях, которые устраивают сами себе, сидя дома.

Героями выпуска стали Анастасия Волочкова, Юрий Стоянов, Александр Олешко, Лера Кудрявцева, Ирада Зейналова, Шура, певица Валерия и ее муж Иосиф Пригожин. Последние поделятся об изменениях, которые коронавирус принес в их семейную жизнь, и сюрпризах, которые супруги делают друг для друга.

Валерия призналась, что ей очень тяжело в тайне от мужа приготовить ему какую-либо приятность, ведь она без него почти никуда не ездит. В прошлом году артистка решила подарить на юбилей супругу песню собственного сочинения, и ей пришлось проявить изобретательность, чтобы он раньше времени не узнал о сюрпризе.

«У меня были сообщники, они мне помогали эту операцию провести для того, чтобы записать, не выдавая себя, эту песню, — вспоминает певица. — Мне надо было записать две песни, на самом деле. Я написала две – одну, типа, я официально писала, а вторую бонусом. И говорю: «Не надо со мной ездить на студию, я сейчас быстро запишу». Я же делилась результатами своего труда, показывала не ту, которая предназначается ему. Это было вообще, конечно».

Порадовал ли сюрприз от жены известного продюсера, узнаем 29 марта в 14 часов.