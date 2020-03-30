Участница «Солдаток» Евгения Моисеева: «Если честно, мне просто хотелось попасть на ТВ»

В минувшее воскресенье на ТНТ стартовало новое шоу «Солдатки» о жизни девушек в армии.

Представительницам прекрасного пола предстоит научиться жесткой дисциплине, чистить картошку «на полк», а также обращаться с оружием. А мы, зрители, посмотрим, кто справится, а кто – нет.

Мы поговорили с участницей проекта Евгенией Моисеевой о съемках, о личной жизни и о том, что в принципе привело ее на столь необычное шоу.

— Если честно, мне просто хотелось попасть на ТВ. После развода меня потянуло в творчество — петь, танцевать. Меня также вдруг осенило, что я мечтаю быть телеведущей «Орла и решки». Я даже закончила курсы телерадиоведущей! Получила диплом со словами: «я не знаю как, но на ТВ я точно попаду»!

И вот это произошло, очень спонтанно. Мне сразу понравился формат шоу «Солдатки», уверена, что здесь будет много активностей, чего-то интересного, появится возможность привести себя в форму. Конечно, я хочу дойти до конца, не хочется ничего пропустить! Как бы не сложилось — это будет очень крутой опыт.

— Это твое первое телевизионное шоу?

— Да, я несколько раз заполняла анкеты на различные шоу, но никакого отклика не получала. В этот раз я тупо записала видео, не задумываясь — просто говорила как есть, не рассчитывая ни на что. Утром мне позвонили и пригласили на кастинг, это для меня было неожиданно!

— На проекте будет жесткая дисциплина. Думаешь, справишься?

— Легко. Я 9 лет прожила с тем человеком, после которого в любых условиях выживу. Если надо — могу себя во многом без проблем ограничить, с силой воли тоже все в порядке.

— Кому ты рассказала о своем участии в кастинге?

— Естественно, своим подругам и маме. Не говорила отцу с братом. Никакой конкретики, маме в двух словах. Больше никто не знает. Меня все поддержали. Более того, уже два года подруги меня отправляют на «Дом-2».

— На каждом шоу нужно выделяться. Как ты себя будешь позиционировать на проекте?

— Я буду самой собой, не люблю рисоваться, да и у меня не получится. Я могу оставаться коммуникабельной практически в любой ситуации. Всегда стараюсь обходить конфликты стороной, обычно люди ко мне нормально относятся. Я за мир во всем мире!

— А не будет напрягать коллективная жизнь? Иногда, согласись, хочется побыть одной…

— Очень долго не смогла бы, часто хочется одиночества. Если честно, то я и в туалете смогу посидеть одна со своими мыслями. Сомневаюсь, что кто-то мне будет там мешать.

— У тебя есть комплексы?

— Был комплекс по поводу роста, сейчас уже нет. Мне раньше хотелось быть маленькой. В подростковом возрасте я не могла носить каблуки, потому что мой рост достигал 190 см! Все мои знакомые были мне по плечо.

Сейчас я себя чувствую прекрасно, даже если стану двухметровой — не расстроюсь.

— Какой совет ты себя дашь перед тем, как пойти в шоу?

— Первое, что пришло в голову — не облажайся. Пожалуй, этот совет я себе и дам.