Звезда «Холостяка» Карина Фомбо: «Я хочу быть счастливой женщиной, а не ломовой лошадью»

На телеканале ТНТ продолжается популярное шоу, в котором стоматолог Антон Криворотов ищет свою любовь. Мы пообщались с участницей Кариной Фомбо о конфликтах на проекте, о ее жизни вне шоу и о личных отношениях.

— Вы пришли на «Холостяк» для того, чтобы…

— Мне хотелось, чтоб больше людей узнало обо мне. И конечно же я знала, что это невероятно красивое шоу о любви с романтическими свиданиями и приключениями. Но самое интересное меня ждало впереди. Проект мне дал то, на что я не рассчитывала и о чем не предполагала. Это было неожиданно! Во время съемок в один щелчок я повзрослела. И это самый огромный подарок.

— Вы действительно водитель такси?

— Вообще я окончила колледж экономики и права гостинично-ресторанного бизнеса, но по диплому никогда не работала, моя профессия – водитель такси.

Еще стремилась стать рэп-дивой российского шоу-бизнеса (песни пишу сама). Развивала«Инстаграм» в качестве юмористического формата, писала сценарии, сочиняла идеи для роликов, а также попробовала себя в режиссерском качестве.

— Состояли ли вы в серьезных отношениях до «Холостяка»? По каким причинам расстались с мужчиной?

— У меня были не одни серьезные отношения. В последних я попыталась сделать из бродяги человека. Зацепилась за «красоту души». Встречалась с нищебродом.

Многие ролики в «Инстаграме» были связаны именно с этой ситуацией. Но потом поняла, что лучше оставить человека и вкладывать силы в себя. Ведь нищеброд в переводе значит «нищий бродяга».

Мне приятно, что отчасти я где-то наивная, но во взрослой жизни это лишь иллюзорные мечтания. Я хочу быть счастливой и прекрасной женщиной, а не ломовой лошадью.

— Антон Криворотов вас разочаровал в чем-то?

— В детали и нюансы углубляться нет смысла.

— А чем удивил?

— Был момент, когда он вызвал меня на диалог, а там преподнес первую розу. Это было супермило и приятно. И безумно красиво.

— С кем из девушек вы на проекте не поладили? Были ли какие-то истории?

— Я не поладила с Алиной Лариной. Мелкая она еще. Не люблю людей — подстрекателей. Прибивалась постоянно к кому-то. Может это и есть своего рода сила и стратегия, но мне такое не близко.

— А с кем, наоборот, подружились?

— Сдружилась со многими, но в какой-то момент мне стало трудно находиться в закрытом пространстве с остальными.

— С тех пор, как вас стали показывать по телевизору, как-то изменилась ваша жизнь?

— Это невероятные ощущения — видеть себя на экране, но я еще до конца это не осознала. И изменений особых не заметила.