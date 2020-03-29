Полный список участниц нового шоу на ТНТ «Солдатки»

12 девушек окажутся в казарме, им придется подчиняться приказам командиров и испытать на себе все тяготы армейской службы.

Кто они – эти отчаянные девушки? Зачем пришли в этот проект? Чего ждут от участия в нем? Знакомимся с «солдатками»!

Алина Бош, 23 года – блогер

Высшее образование девушке получить не удалось – пришлось бросить Высшую школу народных искусств, чтобы зарабатывать деньги. Алине пришлось стать официанткой, временами она подрабатывала в качестве модели.

Кастинг на шоу совпал с нелегким моментом в ее жизни – ей пришлось расстаться с молодым человеком, который ей изменил.

Плюсы Алины – общительность и искренность. Минус – неспособность доводить до конца начатое. Алина надеется: реалити-шоу поможет ей понять – какая она на самом деле? Опыт съемок у нее уже есть – девушка участвовала в сериальных эпизодах.

Александра Хитриченко, 25 лет, экономист

Александра считается себя очень целеустремленной и в то же время способной на хитрость. У нее – два высших образования, дипломы менеджера и физика, но девушка мечтает стать актрисой. Ей очень интересно испытать на себе армейскую жизнь.

Александра умеет преодолевать собственные слабости: несмотря на страх высоты, однажды попробовала джампинг — прыгнула с 84 метров. Однако малейшее напряжение может стать причиной ее обморока – девушка страдает вегето-сосудистой дистонией.

Яна Заиченко, 28 лет, хореограф, музыкальный педагог

Творческая личность, Яна получила два образования – артист эстрады и маркетолог. Ее основные занятия сегодня – постановка шоу-программ, уроки музыки и танцев. Когда-то у Яны было еще одно увлечение – черная магия, однако в настоящее время девушка перешла на «светлую сторону» и бросила это увлечение.

На шоу «Солдатки» Яна пришла за новыми знакомствами и полезными связями. Она очень хочет выйти замуж, однако отрицательно относится к добрачному сожительству.

Евгения Моисеева, 27 лет, HR-специалист

Женя получила высшее экономическое образование, сейчас работает менеджером по подбору персонала. Она считает себя доброй, но ленивой. Евгения успела побывать замужем, но развелась, детей у нее пока нет.

Девушка мечтает приносить своей работой пользу людям и при этом получать от этого удовольствие. А от проекта «Солдатки» она ожидает новых эмоций и ярких впечатлений.

Дарья Разумовская, 29 лет, косметолог

Косметолог с высшим медицинским образованием, Дарья считает себя очень упорной и целеустремленной личностью. При этом девушка признает, что порой бывает обидчивой и злопамятной.

На проект Дарья пришла после крупного разочарования – она узнала об изменах любимого. Теперь ей особенно необходимы новые впечатления, чтобы отвлечься от грустных мыслей. А главная Дашина мечта – купить дом для своей мамы.

Дарья Кондратьева, 20 лет

Москвичка Даша не общается с мамой, живет с отцом, — так уж сложилось. Ее образование – 11 классов, но в настоящее время девушка заочно обучается в Синергии, а также учится в школе каскадеров. К своим 20 годам Дарья успела, кроме того, окончить модельную и актерскую школу, к нее есть опыт съемок в кино и рекламе.

Девушка считает себя очень ответственной, а вот черта, которая ей не нравится в себе, — подхалимство. Даша мечтает об успешной карьере, чтобы любимый папа смог гордиться ею.

Елизавета Сергеева, 26 лет, сноубордистка

У Елизаветы есть диплом социолога, она очень оптимистичная натура, но при этом признает, что бывает ленивой. Лиза работает инструктором по сноуборду, но мечтает однажды прославиться – стать не меньше, чем новой Джей Ло.

Она надеется добиться успехов в бизнесе, продолжая при этом заниматься творчеством. А еще Лиза умеет… скрипеть языком.

Клавдия Безверхова, 21 год, содержанка

После окончания школы Клавдия училась в автомобильно-дорожном колледже, однако так и не окончила его. Сейчас у девушки нет необходимости работать – ее содержат мужчины. Видимо, именно это обстоятельство и развило в ней такие качества, как эгоизм и самовлюбленность, хотя Клавдия называет себя добрым человеком.

Шоу «Солдатки» для Клавдии – не первое: она участвовала в телепроекте «Дом-2». Девушка мечтает прославиться, ей нужен пиар.

Анастасия Зайцева, 27 лет, бармен

Специальность Анастасии – менеджер гостиничного сервиса, однако работает она барменом. Коммуникабельная и харизматичная девушка стремится получить на шоу новый опыт, внести в свою жизнь некоторое разнообразие. А в будущем надеется заработать столько денег, чтобы построить для мамы дачу.

За плечами у Насти – работа в полиции. Как-то раз она помогала пожилым людям преодолеть скользкую лестницу, из-за чего сильно опоздала на работу. А еще на ее счету – спасенная человеческая жизнь: девушка спасла мужчину во время приступа диабета.

Вероника Борисова, 26 лет, певица

Окончившая музыкальный колледж и институт театра, музыки и хореографии девушка родилась в солнечном Баку, а сейчас живет в Санкт-Петербурге. Затем в жизни Вероники была модельная школа, а также работа регентом в церкви. Она продолжает учиться и сейчас – в Академии музыки им. Образцовой.

Девушка считает себя искренней, однако признает при этом собственную непунктуальность. Она мечтает прославиться – именно за этим Вероника и пришла на шоу.

Алина Клаптева, 20 лет, студентка

Скромная и ранимая девушка учится на телерадиожурналиста. Прежде Алина нигде не снималась, ей интересно принять участие в проекте и узнать, каково это – по-настоящему служить в армии.

В будущем Алина хочет написать книгу. Возможно, это будут мемуары. Сейчас она нигде не работает – находится на обеспечении родителей. Увлечение Алины – эзотерика.

Анна Демёшкина, 28 лет, флорист

Когда-то Анна училась в институте иностранных языков, но диплом так и не получила. Девушка работает свадебным флористом. Анна признает собственную легкомысленность и инфантильность, однако эти качества уравновешиваются добрым нравом и привычкой позитивно смотреть на жизнь.

Анна рассчитывает на то, что участие в шоу сделает ее более сильной и жесткой, она хочет получить толчок к новой жизни, избавиться от своих страхов и чрезмерной доверчивости.