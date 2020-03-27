Звезда «Солдаток» Александра Хитриченко: «Надоело, что меня воспринимают сопливой девочкой, которую можно размазать»

Вы – женщина и хотите попасть в армию? Для этого не обязательно переезжать в Израиль. ТНТ запустило шоу для представительниц прекрасного пола, в котором дамы смогут пройти курс молодого бойца: научиться стрелять, метать боевые гранаты и другое. Пути назад нет. Девушкам придется бороться до последнего, чтобы победить.

В преддверии премьеры, мы пообщались с участницей реалити Александрой Хитриченко. Девушка рассказала Teleprogramma.pro о съемках в шоу, и о том, что ее подтолкнуло на столь мужественный шаг.

— Впервые я узнала о кастинге на шоу в соцсетях. Я там общаюсь, работаю, это моя жизнь. Можно сказать, что я социально-зависимая, совсем не могу жить без соцсетей.

Проект меня заинтересовал патриотической тематикой и тем, что он длительный, а не какая-то однодневка. Меня еще зацепило, что на нем можно проверить себя на прочность.

Мне спорт всегда давался с большим трудом, я не очень выносливая. Захотелось поправить здоровье, изменить внешность и, главное, характер. Надоело, что меня воспринимают как сопливую девочку, которую можно взять и размазать. Я не такая, я хочу доказать всей стране, что я что-то могу.

— На что готова ради победы?

— Я готова быть послушной, вообще готова на все, что скажет Родина или прикажет командир. Буду исполнять приказы, воевать и побеждать.

— Ты в курсе, что с вас будут требовать отдачи на уровне мужчин?

— Меня это не смущает, потому что я буду в равной конкурентной борьбе, соревноваться-то надо с такими же девочками.

— Не страшно жить с конкурентками в замкнутом пространстве?

— Я долго жила в студенческих общежитиях, четыре года в одном, потом в другом. Я постоянно с кем-то вынуждена взаимодействовать что на работе, что дома.

Конечно, возникают проблемы, когда люди начинают спрашивать о тебе больше, чем им полагается знать. Но мне не сложно им ответить грубо так, чтобы отбить у них все желание дальше разговаривать на эту тему.

— Чем будешь выделяться в коллективе?

— Ради победы я готова на все! Я лучше всех – меня ждет успех! Буду заниматься творчеством, петь песни под гитару, которые сама же буду придумывать. Буду помогать девчонкам, а иногда что-то портить! Пусть учатся, мы же пришли в армию, чтобы жизнь нас чему-то научила.

— Были моменты, когда ты сомневалась в себе и готова была отказаться от проекта?

— Сомнения есть до сих пор! Потому что я работаю, снимаю жилье. У меня прерывается стаж на работе, все отчисления с нуля пойдут! Возможно, от меня отвернутся друзья, скажут, что я зазвездилась!

— Кто-то из родных служил в армии?

— Моей семье знакомо, что такое служба. Мои папа и дядя — военннослужащие.

— Слышала какие-нибудь армейские истории от них?

— Дядя не любит разговаривать о своей работе. Но я знаю, что там он проводит больше времени, чем с родными. Кстати, ни папа, ни дядя, да вообще никто не знает о том, что я здесь. Я и не хочу говорить, пусть сами увидят со стороны.

Выслушивать претензии и вопросы в духе того, зачем оно мне надо? Не хочу. Это будет слишком бить по моей самооценке. Уйду тихо и красиво.

— Даже маме не скажешь?

— Я не общаюсь с мамой, не видела ее с трех лет. С папой я тоже сейчас связь не поддерживаю, у него уже другая семья. В детстве я жила с бабушкой, а сейчас я себя воспитываю сама.

— Какое ты получила образование?

— У меня два высших образования, первое – менеджмент, второе – физика нано-систем.

— А работаешь по специальности?

— Мне сначала была очень интересна инженерная сфера, но когда я начала учиться, поняла, что мозг за 4 года занятий по менеджменту просто деградировал, и ему сложно перестроиться на физику. Инженерное мышление помогает мне что-то придумать, починить технику.

— Ты сейчас в отношениях?

— У меня нет парня и мне не стыдно! В моей жизни не было долгих отношений, потому что я всегда была занята учебой. Как говорили в фильме «Москва слезам не верит»: «В 40 жизнь только начинается». Мне далеко до 40, поэтому я пока занимаюсь самореализацией.

— Какой совет дашь себе перед стартом?

— Делай, что должна и будь, что будет.