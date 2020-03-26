Звезды присоединились к челленджу от «МУЗ-ТВ» #МОЙиПОЙ

Подобным образом многие представители шоу-бизнеса решили напомнить о мерах предосторожности во время коронавируса.

Звезды шоу-бизнеса приняли участие в челлендже, организованном телеканалом «МУЗ-ТВ». Подобным образом знаменитости решили поднять настроение своим поклонникам, а заодно напомнить им о мерах предосторожности во время коронавируса.

Дал старт челленджу генеральный директор вещательной организации Арман Давлетяров. Он объяснил, что медики во всем мире уже доказали: лучшая защита от вируса – это хорошее настроение и чистые руки.

Так, участие во флешмобе приняли Анна Семенович, Юлианна Караулова, Шура, Анна Плетнева, Денис Клявер, Жасмин, группа «Вирус», Звонкий, Ирина Нэльсон ex. REFLEX, Татьяна Терешина, Доминик Джокер и Екатерина Кокорина, Назима, Kaya и другие.

Некоторые ради этого даже перепели собственные песни на более актуальный манер. А группа «Вирус» и вовсе напомнила своим фанатам легендарную песню «А где же ваши ручки?», сделав ее неофициальным гимном челленджа.