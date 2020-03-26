Раскол союза: участники дуэта HammAli & Navai выяснят, кто из них более музыкальный

В гости на развлекательную передачу «Студия СОЮЗ» на телеканале ТНТ 26 марта придет популярный дуэт HammAli & Navai. Творческий тандем исполнителей Александра Алиева и Наваи Бакирова распадется на две команды и сольно выступит на битве за звание самого музыкального участника шоу.

В ходе состязаний на передаче участникам предстоит отгадать рифмы друг друга. Если ответ окажется неверным, то наказание не заставит себя ждать: традиционный удар током приведет в чувство каждого. Финальный поединок на этапе «Экстремальное караоке» окажется полной неожиданностью для героев — они исполнят один из своих популярных хитов в неожиданном для себя стиле.

Шоу «Студия СОЮЗ» с участием группы HammAli & Navai выйдет в эфир 26 марта на ТНТ в 21:00.