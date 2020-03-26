«Это мой портрет»: Дроздов продемонстрировал интерьер своей квартиры

Николай Дроздов предстал в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале в необычном виде: онлайн. Такую форму общения с некоторыми своими гостями, которые не могут прийти в студию из-за пандемии коронавируса, с недавних пор ввели на шоу.

Телеведущий и ученый рассказал, как проводит время на карантине. Оказалось, что весьма насыщенно. Он читает лекции и много думает о Вселенной.

«Когда я был юным астрономом, считалось, что Вселенная бесконечная, но оказывается, что она как-то произошла!» — с восторгом сказал Николай Николаевич.

Увы, но неожиданно начавшуюся лекцию о происхождении мира на Земле быстро прекратил Ургант, который свел разговор к шутке.

«Это вас нужно было дома запереть, чтобы вы об этом подумали?» — сказал ведущий.

Иван восхитился, что даже дома Дроздов предстал перед камерой в костюме и галстуке. И заметил, что телезрители впервые видят его квартиру. Под напором журналиста Николай Дроздов немного продемонстрировал свои «квадратные метры». Зрители успели оценить вполне стандартную мебель любимого телеведущего и многочисленные картины на стенах. На одной ученый заострил особое внимание.

«Это мой портрет. Сделанный, знаете кем? Екатериной Рождественской!» — заметил Дроздов.

Он также сообщил, что у него есть произведение Никаса Сафронова в другой комнате, но показывать его не стал. В заключении Николай Николаевич призвал пожилых зрителей оставаться в своих квартирах на период карантина. Он уверен, что ситуация с коронавирусом в стране требует этого.