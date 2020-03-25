Возвращение шоу: Порошина, Варнава и Летучая стали участниками «Танцев со звездами»

После четырехлетнего перерыва звезды снова выйдут на паркет, чтобы на глазах зрителей преобразиться в профессиональных танцоров.

Шоу «Танцы со звездами» впервые было показано в России в 2006 году. С тех пор вышло 10 сезонов, в которых участвовали такие артисты, как Ирина Пегова, Мария Голубкина, Павел Прилучный, Татьяна Овсиенко, и многие другие. Однако последние четыре года зрители тосковали по любимой передаче. Она не выходила в эфир. И вот стало известно, что легендарный проект возвращается. Уже скоро на паркете снова застучат каблуки.

Телеканал «Россия 1» запускает новый сезон, в котором, как всегда, примут участие артисты театра, кино и телевидения. Они будут соревноваться между собой и на глазах зрителей пройдут путь от новичка до профессионала. На этот раз откроют в себе новые хореографические способности Мария Порошина, Алена Бабенко, Иван Стебунов, Артем Ткаченко, Екатерина Варнава, Елена Летучая и другие знаменитости.

У них будут такие именитые партнеры, как Евгений Папунаишвили, Денис Тагинцев, Екатерина Осипова, Инна Свечникова и другие маститые хореографы и танцоры. В шоу также примут участие Дарья Златопольская, Николай Цискаридзе, Егор Дружинин и Игорь Рудник. Новый сезон будут наполнен красочными представлениями, которые будут показаны на 360 градусов благодаря современным технологиям и самой мультимедийной студии в стране.

Шоу «Танцы со звездами» будет выходить в прямом эфире на телеканале «Россия 1» с 5 апреля.