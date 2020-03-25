На «Модном приговоре» научили прятать живот и удлинять талию с помощью одежды

Для этого всего лишь нужно правильно надеть ремень на рубашку.

Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» на Первом канале поделилась важным для женщин секретом. Эксперт научила зрительниц грамотно прятать под одеждой выступающий живот и создавать иллюзию более длинной талии.

Героине шоу Наталье ее муж Карен подобрал не очень удачный образ – плиссированную юбку и рубашку, которая она заправила вовнутрь. И, поскольку девушка имела высокую и короткую талию, а также выдающийся живот, выглядел на ней этот наряд не лучшим образом. Казалось, что героиня шоу задрала до груди юбку, как детсадовец.

«Это не так. У нее там реально линия талии находится. Просто не нужно заправлять туда кофточку», — сказала Эвелина Хромченко.

Вместо этого ведущая посоветовала выбрать длинную майку или рубаху и выпустить ее поверх юбки или брюк, а затем надеть ремень чуть ниже линии талии. Таким образом силуэт удлинится, талия переместится в нужное место и станет более выраженной.