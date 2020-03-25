Харламов помирился с Гузеевой благодаря девушке, страдающей газами

Шоу Первого канала «Давай поженимся!» не перестает удивлять своими сюжетами. На сей раз в студию программы пришла 33-летняя невеста по имени Екатерина, страдающая газами.
Она подробно описала свое неудачное свидание, на котором, откушав окрошки с пивом, у нее началось брожение в животе. Ее бойфренд не смог вынести «хиросимы» со стороны горе-возлюбленной и ретировался навсегда.
Рассказ подобного характера с трудом вынесла даже Лариса Гузеева, уже многое повидавшая, работая на «Давай поженимся!».
«Я посвящаю эту историю Гарику Харламову!» — заявила ведущая в эфире.
«Уважаемая Лариса, спасибо за историю», — вежливо ответил в личном блоге артист.