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Харламов помирился с Гузеевой благодаря девушке, страдающей газами

Ведущая шоу «Давай поженимся!» первой пошла навстречу комику.

Харламов помирился с Гузеевой благодаря девушке, страдающей газами
Лариса Гузеева. Фото: Global look press.

Шоу Первого канала «Давай поженимся!» не перестает удивлять своими сюжетами. На сей раз в студию программы пришла 33-летняя невеста по имени Екатерина, страдающая газами.

Она подробно описала свое неудачное свидание, на котором, откушав окрошки с пивом, у нее началось брожение в животе. Ее бойфренд не смог вынести «хиросимы» со стороны горе-возлюбленной и ретировался навсегда.

Рассказ подобного характера с трудом вынесла даже Лариса Гузеева, уже многое повидавшая, работая на «Давай поженимся!».

«Я посвящаю эту историю Гарику Харламову!» — заявила ведущая в эфире.

«Уважаемая Лариса, спасибо за историю», — вежливо ответил в личном блоге артист.

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