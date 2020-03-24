Битва за миллион: в эфир выйдет финал шоу «Ну-ка, все вместе!»

В этом выпуске Сергей Лазарев сам выйдет на сцену в качестве поющего участника.

29 марта на канале «Россия 1» покажут финал масштабного музыкального проекта «Ну-ка, все вместе!» За главный приз — кубок и миллион рублей — сразятся трое участников. Но, кроме них, на сцену выйдут лучшие голоса, которые открыл этот сезон. И у них не будет права на ошибку, так как жюри станет максимально строгим к певцам.

На этот раз сотня судей предстанет перед зрителями в ярких, а, порой, и забавных образах. Ну а их предводитель Сергей Лазарев примерит на себя «шкуру участника» и сам выступит перед коллегами.

«В финале нет неталантливых исполнителей, здесь собрались только лучшие! Но тем сложнее: нужно превзойти себя, прыгнуть выше головы, спеть лучше, чем когда-либо, и всё это – перед сотней строгих экспертов. Наверное, я теперь буду всех хвалить, узнав, каково это стоять на этой сцене», — сказал певец.

Смотрите финал проекта «Ну-ка, все вместе!» в воскресенье, 29 марта, в 17:00.