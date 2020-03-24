«В Аргентине все ходят к психологам, а выгульщики собак получают около 50 тысяч рублей в месяц»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Татьяна Абрамова поделилась своей болью»
Лера Кудрявцева

На телеканале «Россия 1» прокомментировали слух о совместном шоу Степаненко и Бузовой

Оказалось, пока никакой информации о новом проекте нет и не исключено, что ведущая «Дома 2» выдала тайну.

На телеканале «Россия 1» прокомментировали слух о совместном шоу Степаненко и Бузовой
На телеканале Фото: globallookpress.com

Ольга Бузова поделилась с подписчиками новостями: оказывается она вместе с Еленой Степаненко принимает участие в новом проекте на «России 1».

«Такой коллаборации вы от меня точно не ждали…. Два огня в новом шоу на телеканале Россия1», — написала телеведущая.

Кем именно и в какой роли предстанут Степаненко и Бузова пока не ясно. Поющая ведущая решила обойти данную информацию стороной. В пресс-службе телеканала тоже не стали акцентировать внимание на данном проекте.

«У нас пока нет никаких комментариев по данной теме. Я ничего не знаю, информации по данному поводу нет. Как что-то появится, то непременно мы всех оповестим», — сказала порталу Teleprogramma.pro Александра Локай, представительница пресс-службы телеканала «Россия».

Особенно сотрудница подчеркнула, что не отрицает запуск нового проекта, но и не подтверждает его.

— Не исключено, что еще не все организационные вопросы согласованы, документы подписаны и поэтому не все подразделения еще обладают информацией, — отметила Александра Локай.

Тэги

Бузова последние новостиЕлена СтепаненкоНовости телевиденияОльга БузоваРоссия1
Loading...