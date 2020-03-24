На телеканале «Россия 1» прокомментировали слух о совместном шоу Степаненко и Бузовой

Ольга Бузова поделилась с подписчиками новостями: оказывается она вместе с Еленой Степаненко принимает участие в новом проекте на «России 1».
«Такой коллаборации вы от меня точно не ждали…. Два огня в новом шоу на телеканале Россия1», — написала телеведущая.
Кем именно и в какой роли предстанут Степаненко и Бузова пока не ясно. Поющая ведущая решила обойти данную информацию стороной. В пресс-службе телеканала тоже не стали акцентировать внимание на данном проекте.
«У нас пока нет никаких комментариев по данной теме. Я ничего не знаю, информации по данному поводу нет. Как что-то появится, то непременно мы всех оповестим», — сказала порталу Teleprogramma.pro Александра Локай, представительница пресс-службы телеканала «Россия».
Особенно сотрудница подчеркнула, что не отрицает запуск нового проекта, но и не подтверждает его.
— Не исключено, что еще не все организационные вопросы согласованы, документы подписаны и поэтому не все подразделения еще обладают информацией, — отметила Александра Локай.