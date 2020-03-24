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Комик Старовойтов сделал татуировку с портретом Булгакова на ладони

«Обновкой» стендап-артист похвастался на шоу «Импровизация».

Комик Старовойтов сделал татуировку с портретом Булгакова на ладони
Стас Старовойтов стал гостем шоу «Импровизация». Фото: канал ТНТ.

24 марта на ТНТ выйдет очередной выпуск шоу «Импровизация», гостем которого в третий раз стал стендап-комик Стас Старовойтов. На съемках юморист похвастался изменениями в своем теле — незадолго до участия в передаче он сделал себе татуировку в виде портрета писателя Михаила Булгакова.

Рисунок украшает кожу артиста на тыльной стороне ладони, так что теперь он всегда будет виден, если, конечно, мужчина не наденет перчатки. Чтобы решиться на такое тату, нужно, как минимум, очень уважать классика русской литературы. Во время программы Старовойтов расскажет, как великий писатель повлиял на него.

Кроме этого, зрителям представят самого сексуального трудовика и преподавателя русского языка, который сказал своим ученикам лишнего. Также звездный гость покажет, как надо бросать парня, и устроит пытки одного из актеров шоу электрошоком.

Выпуск выйдет в эфир канала ТНТ во вторник, 24 марта, в 21:00.

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