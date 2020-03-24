Барановская предстала на «Модном приговоре» в аквамариновом жакете и брюках с разрезами

На неделе шоу покажет еще немало актуальных образов.

На этой неделе ведущая шоу «Модный приговор» Первого канала Юлия Барановская появится в эфире в актуальном образе, примерив жакет чарующего аквамаринового цвета с расклешенными рукавами с разрезами.

Брюки телезвезда подобрала в том же стиле, с разрезами впереди, но другого цвета – черного, в цвет топа. Они идеально подчеркнули стройность ног Юлии.

Отметим, что с 24 по 27 марта на «Модном приговоре» телезрители увидят и другие актуальные образы. Ценителей трендовых нарядов ждет преображение сильной женщины Наташи, которая любит командовать мужем, Анны, предпочитающей спортивные костюмы, располневшей Анастасии и слишком умной Ольги.